Золотов: Росгвардия получила 36 танков и артиллерию
Росгвардия начала получать тяжелую технику – войска ведомства уже получили 36 танков, артиллерийские системы и минометы. Об этом заявил и.о. директора Росгвардии Виктор Золотов в Совете Федерации.
«Танков у нас сейчас 36, передается артиллерия и минометы, все сейчас в процессе формирования. Мы сформировали три полка непосредственно в 116 бригаде – это Донецкая народная республика», – заявил он журналистам.
Золотов также отметил среди перспектив работы подготовку кадров и боевую готовность.
Вопрос об оснащении Росгвардии тяжелой техникой был поставлен после мятежа ЧВК «Вагнер» в июне 2023 г. В декабре 2023 г. Госдума приняла закон о добровольческих формированиях в Росгвардии. Согласно поправкам, добровольцы в составе Росгвардии имеют такие же права, как и добровольцы в Минобороны.