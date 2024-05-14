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Золотов: Росгвардия получила 36 танков и артиллерию

Ведомости

Росгвардия начала получать тяжелую технику – войска ведомства уже получили 36 танков, артиллерийские системы и минометы. Об этом заявил и.о. директора Росгвардии Виктор Золотов в Совете Федерации.

«Танков у нас сейчас 36, передается артиллерия и минометы, все сейчас в процессе формирования. Мы сформировали три полка непосредственно в 116 бригаде – это Донецкая народная республика», – заявил он журналистам.

Золотов также отметил среди перспектив работы подготовку кадров и боевую готовность.

Вопрос об оснащении Росгвардии тяжелой техникой был поставлен после мятежа ЧВК «Вагнер» в июне 2023 г. В декабре 2023 г. Госдума приняла закон о добровольческих формированиях в Росгвардии. Согласно поправкам, добровольцы в составе Росгвардии имеют такие же права, как и добровольцы в Минобороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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