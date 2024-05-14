Золотов: Росгвардия получила 36 танков и артиллерию

Вопрос об оснащении Росгвардии тяжелой техникой был поставлен после мятежа ЧВК «Вагнер» в июне 2023 г. В декабре 2023 г. Госдума приняла закон о добровольческих формированиях в Росгвардии. Согласно поправкам, добровольцы в составе Росгвардии имеют такие же права, как и добровольцы в Минобороны.