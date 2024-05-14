Министры силового блока прошли через серию консультаций в Совете Федерации

Министры силового блока прошли через серию консультаций в Совете ФедерацииВпервые в новом качестве предстал будущий глава Минобороны Андрей Белоусов и рассказал, что требуется поменять
Совет Федерации (СФ) 13 мая приступил к консультациям по кандидатурам предложенных накануне президентом Владимиром Путиным министров и глав ведомств из силового блока. Этот процесс происходит впервые после принятия поправок в Конституцию в 2020 г.: верхняя палата должна оценить предложенные главой государства кандидатуры и проконсультировать его перед назначением. Решение остается за ним.
Сенаторы выделили на каждого кандидата около 40 минут. Первым обсудить свое переназначение в СФ пришел Сергей Лавров, который занимает пост министра иностранных дел уже более 20 лет – с марта 2004 г. «Сергей Викторович – карьерный дипломат, который прошел, как положено, от атташе до министра иностранных дел», – представила его спикер СФ Валентина Матвиенко. По ее словам, переназначение Лаврова подтверждает преемственность и продолжение независимости внешней политики России.
Сам министр заявил, что раз Запад выступает за решение украинского конфликта на поле боя, то он это получит. «Наше дело правое», – процитировал он председателя Совнаркома Вячеслава Молотова. Глава дипломатического ведомства упомянул конференцию по украинскому вопросу, которая пройдет 15–16 июня в Швейцарии, Россию на нее не пригласили. По мнению Лаврова, Швейцария не годится для проведения мирных переговоров, поскольку страну нельзя назвать нейтральной площадкой. Швейцария поддерживает Украину и санкции против РФ, указал он.
Для встречи каждого из кандидатов Матвиенко спускалась лично – вместе с ними поднималась на лифте в зал заседания. Вторым в СФ прибыл самый неожиданный (потому что накануне появления его на Дмитровке еще нельзя было представить) из кандидатов – Андрей Белоусов. Его президент предложил на пост министра обороны вместо Сергея Шойгу.
Спикер СФ не скрывала свое отношение к будущему министру обороны. «На протяжении всех лет мы активно взаимодействовали с Андреем Рэмовичем. Он всегда откликался, всегда был с нами. Доступен. Демократичный», – описала она Белоусова. Матвиенко считает, что Белоусов – это очень удачный выбор президента России. «Каждое время требует людей с разными качествами», – заключила она.
Сенатор Маргарита Павлова спросила кандидата о том, считает ли он достаточными принимаемые меры по поддержке участников специальной военной операции. На это будущий министр ответил скромно: есть над чем работать. Из его ответа следует, что план того, какими выплатами министерству нужно заняться в первую очередь, уже есть.
Белоусов заявил, что приоритетно выплаты должны касаться медицинского обслуживания военнослужащих, чтобы они не сталкивались с бюрократией. Кроме того, он обратил внимание на нужды военных, у которых не только дети на иждивении, но и братья и сестры.
«Исключительно положительно» спикером СФ был принят глава МВД Владимир Колокольцев. Матвиенко признала, что, несмотря на проблемы ведомства, Колокольцев именно тот человек, который знает систему досконально. Он прошел «от земли все ступени». Спикер также отметила, что министр проявил себя как сдержанный руководитель: принимает решения всегда обоснованные и «не машет шашкой».
Сенатор Дмитрий Перминов спросил у Колокольцева о том, как он собирается победить коррупцию. Колокольцев рассказал, что в ведомстве в последние годы получается гораздо лучше выявлять преступления коррупционной направленности, а также благодаря сотрудникам удалось возместить около 50 млрд руб. ущерба от таких преступлений, не уточнив, за какой период. «Победить полностью коррупцию и преступность мы не можем, потому наши классики всегда утверждали, что коррупция у нас существует ровно столько, сколько существует само государство. Но тем не менее мы справляемся», – завершил он.
Министр юстиции Константин Чуйченко доложил сенаторам о развитии бесплатной юридической помощи в России. Его президент также предложил оставить в должности. По словам Матвиенко, Чуйченко имеет широкий, большой бэкграунд и юридические знания на самом высоком уровне.
Проводив министра юстиции, Матвиенко с коллегами провела к консультации кандидата на министра МЧС – Александра Куренкова. В своем ответе сенаторам он рассказал, как ведомство справлялось с паводком в Оренбургской области. В кулуарах СФ Куренков поделился с журналистами последними данными об обрушении дома в Белгороде – по нему на днях ударили ВСУ, там пострадали не только жители дома, но и спасатели. «Все, что касается наших сотрудников, которые пострадали при обрушении железобетонных конструкций, [сейчас уже] все в порядке», – сказал он.
В открытой части консультаций можно было услышать только один из вопросов к кандидатам, после этого обсуждения проходили в закрытом режиме. Полностью засекречено было общение с главой ФСБ Александром Бортниковым, директором ФСО Дмитрием Кочневым, главой Росгвардии Виктором Золотовым, директором СВР Сергеем Нарышкиным и начальником главного управления специальных программ президента Александром Линецем.
Пленарное заседание по этому вопросу назначено на 14 мая.