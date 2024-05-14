Министры силового блока прошли через серию консультаций в Совете Федерации

Сенатор Дмитрий Перминов спросил у Колокольцева о том, как он собирается победить коррупцию. Колокольцев рассказал, что в ведомстве в последние годы получается гораздо лучше выявлять преступления коррупционной направленности, а также благодаря сотрудникам удалось возместить около 50 млрд руб. ущерба от таких преступлений, не уточнив, за какой период. «Победить полностью коррупцию и преступность мы не можем, потому наши классики всегда утверждали, что коррупция у нас существует ровно столько, сколько существует само государство. Но тем не менее мы справляемся», – завершил он.