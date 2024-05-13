Что западные СМИ пишут о назначении Белоусова министром обороны

В этом контексте Белоусов – неожиданный, но логичный выбор. Он трудоголик и способный экономист с глубоким опытом работы в правительстве. Он не принадлежит к числу ультранационалистических сторонников жесткой линии, но он уже давно выступает за усиление роли государства в экономике. Поскольку Россия все больше строится вокруг спецоперации на Украине <...>, опыт Белоусова будет иметь решающее значение для превращения экономики в, по сути, военную экономику.