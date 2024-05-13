Что западные СМИ пишут о назначении Белоусова министром обороны

Что западные СМИ пишут о назначении Белоусова министром обороныКурс на повышение эффективности расходов на оборону не в интересах противника
Президент России Владимир Путин 12 мая предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова, который ранее занимал пост первого вице-премьера. Сергею Шойгу, занимавшему пост министра обороны почти 12 лет, предложено перейти на место секретаря Совета безопасности РФ. Перестановки произошли вскоре после коррупционного скандала и ареста заместителя министра обороны Тимура Иванова.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что от Белоусова ожидают оперативного внедрения инноваций в оборонном секторе и его гармоничного встраивания в экономику страны. Белоусов известен своей безупречной репутацией и как эффективный антикризисный менеджер. Его назначение может повысить эффективность Вооруженных сил, поэтому закономерно было воспринято прессой стран враждующего с Россией блока с опаской.
Бенуа Виткин, Le Monde
«Назначение министром обороны гражданского экономиста Андрея Белоусова стало неожиданным шагом, и этот шаг должен поставить армию страны в центр ее экономики».
Анна Чернова, Хелен Риган и Ивана Коттасова, CNN
«Бывший министр обороны США Марк Эспер в воскресном интервью CNN назвал кадровые перестановки Путина «важным» и «интересным шагом». «Главный аргумент, который сейчас звучит из Москвы, заключается в том, что Россия переходит к военной экономике», – сказал он».
Роберт Пламмер, BBC
«Назначение экономиста на пост министра обороны отражает изменение приоритетов Кремля. Российская экономика сейчас находится на военном положении, поэтому жизненно важно, чтобы у Министерства обороны было достаточно денег для финансирования».
Энн Симмонс и Георгий Канчев, The Wall Street Journal
«Белоусов – поклонник военного кейнсианства. Это назначение говорит нам о том, что расходы на оборону не сократятся».
Liberation
«В последние месяцы президент России призвал оборонную промышленность страны внедрять инновации и производить [необходимое] в больших количествах, чтобы продолжить наступление на Украине, которое требует больших затрат с точки зрения техники и людей».
Die Welt
«В нынешнем решении Кремля не столько недовольство военным руководством, сколько шаг к усилению контроля над расходами. Стратегия Путина заключается в том, чтобы оказывать давление на Украину не посредством солдат, а посредством возможностей комплекса вооружений. Белоусов должен стать своего рода «министром военной экономики» в своем кабинете».
Нико Воробьев, Al Jazeera
«Это указывает на то, что Кремль стремится не к выходу с Украины, а к тому, чтобы продлить свою способность терпеть конфликт как можно дольше», – сказал докторант и приглашенный преподаватель факультета международной истории Лондонской школы экономики Джефф Хоун».
Марк Галеотти, The Spectator
«Поскольку экономист возглавил Министерство обороны, а старый министр взял на себя политическую и консультативную роль, технократы находятся на подъеме. Однако цель – не мир, а более эффективная борьба.
В этом контексте Белоусов – неожиданный, но логичный выбор. Он трудоголик и способный экономист с глубоким опытом работы в правительстве. Он не принадлежит к числу ультранационалистических сторонников жесткой линии, но он уже давно выступает за усиление роли государства в экономике. Поскольку Россия все больше строится вокруг спецоперации на Украине <...>, опыт Белоусова будет иметь решающее значение для превращения экономики в, по сути, военную экономику.
Новый министр обычно назначает своего начальника Генштаба, поэтому вполне возможно, что, устроившись на новой должности, Белоусов также будет искать перемен. Это может быть плохой новостью для Украины».