Мишустин назначил руководителем ФТС вице-губернатора Санкт-Петербурга Пикалева
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.
Сейчас временно исполняющим обязанности руководителя ФТС является Руслан Давыдов. Он занял эту должность в феврале 2023 г., после отставки прежнего главы ФТС Владимира Булавина.
Правительство России на официальном сайте приводит следующую информацию о Пикалеве: он родился в 1968 г., окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. С 1986 г. по 2018 г. служил в Вооруженных силах СССР и РФ. Позже работал в правительстве Ленинградской области в качестве заместителя председателя по безопасности. С 2019 г. занимал должность вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга.
В сообщении правительства также отмечается, что документ о назначении Пикалева будет опубликован.
14 мая президент России Владимир Путин провел совещание с Мишустиным и новым составом правительства. Он заявил, что перед кабмином стоит много задач, поэтому необходимо действовать в едином строю. Он также поручил правительству в короткие сроки полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах.