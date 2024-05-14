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Мишустин назначил руководителем ФТС вице-губернатора Санкт-Петербурга Пикалева

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.

Сейчас временно исполняющим обязанности руководителя ФТС является Руслан Давыдов. Он занял эту должность в феврале 2023 г., после отставки прежнего главы ФТС Владимира Булавина.

Правительство России на официальном сайте приводит следующую информацию о Пикалеве: он родился в 1968 г., окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. С 1986 г. по 2018 г. служил в Вооруженных силах СССР и РФ. Позже работал в правительстве Ленинградской области в качестве заместителя председателя по безопасности. С 2019 г. занимал должность вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга.

В сообщении правительства также отмечается, что документ о назначении Пикалева будет опубликован.

14 мая президент России Владимир Путин провел совещание с Мишустиным и новым составом правительства. Он заявил, что перед кабмином стоит много задач, поэтому необходимо действовать в едином строю. Он также поручил правительству в короткие сроки полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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