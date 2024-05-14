Мишустин назначил руководителем ФТС вице-губернатора Санкт-Петербурга Пикалева

Правительство России на официальном сайте приводит следующую информацию о Пикалеве: он родился в 1968 г., окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. С 1986 г. по 2018 г. служил в Вооруженных силах СССР и РФ. Позже работал в правительстве Ленинградской области в качестве заместителя председателя по безопасности. С 2019 г. занимал должность вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга.