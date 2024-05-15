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Reuters: Байден и Трамп идут вровень в президентской гонке

Ведомости

Президент США Джо Байден и кандидат на пост от республиканской партии Дональд Трамп идут вровень в президентской гонке, свидетельствуют данные опроса Reuters.

Около 40% зарегистрированных избирателей, принявших участие в восьмидневном опросе издания, заявили, что проголосовали бы за Байдена, если бы выборы состоялись сегодня. Такая же доля респондентов выбрала Трампа. Около 20% участников опроса заявили, что еще не выбрали кандидата, склоняются к выбору третьей партии или вообще не собираются голосовать.

Газета The New York Times 13 мая писала, что поддержка Байдена молодыми и небелыми гражданами США снижается на фоне ситуации в секторе Газа. Так, Трамп опережает по голосам в пяти из шести ключевых штатов: Мичиган, Аризона, Невада, Джорджия и Пенсильвания. Байден лидировал среди зарегистрированных избирателей только в одном штате – Висконсине.

Сейчас Трамп находится под следствием по делу о возможной фальсификации финансовой документации компании Trump Organization при сделке в 2016 г. с порноактрисой Дэниэлс. Предположительно, она получила $130 000 за ее молчание о якобы имевшей место интимной связи с Трампом за 10 лет до этого. Ключевой фигурант в деле – бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн, который и платил Дэниэлс, а затем получил от Трампа компенсацию по, вероятно, подложной документации. Сам Трамп считает процесс политически мотивированной «охотой на ведьм».

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили Байден и Трамп.

В конце апреля студенты американских университетов начали выходить на протесты в связи с недовольством политикой США на Ближнем Востоке. Происходящее отражается на политической обстановке в преддверии президентских выборов. Согласно докладу исследовательского центра при Университете Тафтс, молодые избиратели (18–29 лет) окажут значительное влияние на результаты президентских выборов в таких колеблющихся штатах, как Аризона, Висконсин, Джорджия, Миннесота, Мичиган, Невада, Пенсильвания. С начала 2000-х гг. эта группа избирателей остается преимущественно продемократической. Как следует из опроса Гарвардского университета, проведенного в период с 14 по 21 марта, 53% опрошенных молодых избирателей планируют принять участие в выборах в 2024 г. Из них 45% готовы отдать голос Байдену, 37% – Дональду Трампу. Но аналогичный опрос в 2020 г. показывал больший отрыв Байдена от Трампа – 51% против 28%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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