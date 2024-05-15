Reuters: Байден и Трамп идут вровень в президентской гонке
Президент США Джо Байден и кандидат на пост от республиканской партии Дональд Трамп идут вровень в президентской гонке, свидетельствуют данные опроса Reuters.
Около 40% зарегистрированных избирателей, принявших участие в восьмидневном опросе издания, заявили, что проголосовали бы за Байдена, если бы выборы состоялись сегодня. Такая же доля респондентов выбрала Трампа. Около 20% участников опроса заявили, что еще не выбрали кандидата, склоняются к выбору третьей партии или вообще не собираются голосовать.
Газета The New York Times 13 мая писала, что поддержка Байдена молодыми и небелыми гражданами США снижается на фоне ситуации в секторе Газа. Так, Трамп опережает по голосам в пяти из шести ключевых штатов: Мичиган, Аризона, Невада, Джорджия и Пенсильвания. Байден лидировал среди зарегистрированных избирателей только в одном штате – Висконсине.
Сейчас Трамп находится под следствием по делу о возможной фальсификации финансовой документации компании Trump Organization при сделке в 2016 г. с порноактрисой Дэниэлс. Предположительно, она получила $130 000 за ее молчание о якобы имевшей место интимной связи с Трампом за 10 лет до этого. Ключевой фигурант в деле – бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн, который и платил Дэниэлс, а затем получил от Трампа компенсацию по, вероятно, подложной документации. Сам Трамп считает процесс политически мотивированной «охотой на ведьм».
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили Байден и Трамп.
В конце апреля студенты американских университетов начали выходить на протесты в связи с недовольством политикой США на Ближнем Востоке. Происходящее отражается на политической обстановке в преддверии президентских выборов. Согласно докладу исследовательского центра при Университете Тафтс, молодые избиратели (18–29 лет) окажут значительное влияние на результаты президентских выборов в таких колеблющихся штатах, как Аризона, Висконсин, Джорджия, Миннесота, Мичиган, Невада, Пенсильвания. С начала 2000-х гг. эта группа избирателей остается преимущественно продемократической. Как следует из опроса Гарвардского университета, проведенного в период с 14 по 21 марта, 53% опрошенных молодых избирателей планируют принять участие в выборах в 2024 г. Из них 45% готовы отдать голос Байдену, 37% – Дональду Трампу. Но аналогичный опрос в 2020 г. показывал больший отрыв Байдена от Трампа – 51% против 28%.