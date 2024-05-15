США отправят делегацию в Тайбэй на инаугурацию Лай Циндэ
США отправят неофициальную делегацию в Тайбэй на инаугурацию Лай Циндэ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
Неофициальная делегация будет состоять из пяти бывших представителей правительства США и бывших советников администрации. Инаугурация Лай Циндэ пройдет 20 мая.
В Вашингтоне обратили внимание, что визит неофициальной делегации является обычной практикой и не противоречит политике США в отношении Китая. Собеседник агентства заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и «не занимают какую-либо позицию в существующих вопросах между двумя берегами Тайваньского пролива». Было подчеркнуто, что в случае если Китай захочет отреагировать на данный визит агрессией, его действия будут восприниматься как провокация.
13 января на выборах главы Тайваня победил кандидат антипекинской Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ. Второе место занял кандидат Хоу Юи от партии Гоминьдан, более склонной к диалогу с КНР. В своей победной речи Циндэ заявил, что он будет привержен «защите острова от угроз и запугивания со стороны материкового Китая».