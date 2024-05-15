США отправят делегацию в Тайбэй на инаугурацию Лай Циндэ

В Вашингтоне обратили внимание, что визит неофициальной делегации является обычной практикой и не противоречит политике США в отношении Китая. Собеседник агентства заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и «не занимают какую-либо позицию в существующих вопросах между двумя берегами Тайваньского пролива». Было подчеркнуто, что в случае если Китай захочет отреагировать на данный визит агрессией, его действия будут восприниматься как провокация.