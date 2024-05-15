Власти Франции ввели войска в Новую Каледонию из-за погромов протестующих

Протесты связаны с обсуждением в парламенте Франции законопроекта, который может наделить избирательным правом для участия в местных выборах лиц, проживающих в Новой Каледонии более десяти лет. Коренные жителя острова из народа канаки опасаются, что в таком случае переехавшие сюда за последние 20 лет европейцы могут численно вытеснить их при голосовании.