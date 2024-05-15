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Власти Франции ввели войска в Новую Каледонию из-за погромов протестующих

Ведомости

Власти Франции установили режим чрезвычайной ситуации в Новой Каледонии и ввели туда войска в связи с протестами местных жителей, которые начались 13 мая и переросли в погромы с человеческими жертвами. Также в регионе заблокирован TikTok. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на заявления властей.

«Мы не пожалеем средств и усилий, чтобы обеспечить восстановление порядка и безопасности в Новой Каледонии. Это условие любого диалога», – цитирует премьер-министра Франции Габриэля Атталя телеканал BFMTV.

Протесты связаны с обсуждением в парламенте Франции законопроекта, который может наделить избирательным правом для участия в местных выборах лиц, проживающих в Новой Каледонии более десяти лет. Коренные жителя острова из народа канаки опасаются, что в таком случае переехавшие сюда за последние 20 лет европейцы могут численно вытеснить их при голосовании.

Согласно сообщению Елисейского дворца, прошлой ночью во время беспорядков в Новой Каледонии погибли три человека. Позже BFMTV сообщил о гибели еще одного полицейского. Введенные в регион войска будут охранять порты и аэропорт.

Новая Каледония является заморской территорией Франции, расположена на десятках островов в южной части Тихого океана. Она известна своими пляжами с пальмами и одной из крупнейших в мире лагун.

В начале года французские фермеры регулярно выходили на протесты из-за падения доходов на фоне инфляции и увеличения импорта дешевой сельхозпродукции из Украины. В частности, недовольные граждане в течение нескольких дней с помощью сельскохозяйственной техники блокировали движение по крупным автомагистралям и мостам в разных районах страны. Протесты получили широкую поддержку во Франции. По данным опроса Института изучения общественного мнения Odoxa Backbone Consulting для Le Figaro, манифестации фермеров поддержали 89% жителей страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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