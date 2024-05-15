Власти Франции ввели войска в Новую Каледонию из-за погромов протестующих
Власти Франции установили режим чрезвычайной ситуации в Новой Каледонии и ввели туда войска в связи с протестами местных жителей, которые начались 13 мая и переросли в погромы с человеческими жертвами. Также в регионе заблокирован TikTok. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на заявления властей.
«Мы не пожалеем средств и усилий, чтобы обеспечить восстановление порядка и безопасности в Новой Каледонии. Это условие любого диалога», – цитирует премьер-министра Франции Габриэля Атталя телеканал BFMTV.
Протесты связаны с обсуждением в парламенте Франции законопроекта, который может наделить избирательным правом для участия в местных выборах лиц, проживающих в Новой Каледонии более десяти лет. Коренные жителя острова из народа канаки опасаются, что в таком случае переехавшие сюда за последние 20 лет европейцы могут численно вытеснить их при голосовании.
Согласно сообщению Елисейского дворца, прошлой ночью во время беспорядков в Новой Каледонии погибли три человека. Позже BFMTV сообщил о гибели еще одного полицейского. Введенные в регион войска будут охранять порты и аэропорт.
Новая Каледония является заморской территорией Франции, расположена на десятках островов в южной части Тихого океана. Она известна своими пляжами с пальмами и одной из крупнейших в мире лагун.
В начале года французские фермеры регулярно выходили на протесты из-за падения доходов на фоне инфляции и увеличения импорта дешевой сельхозпродукции из Украины. В частности, недовольные граждане в течение нескольких дней с помощью сельскохозяйственной техники блокировали движение по крупным автомагистралям и мостам в разных районах страны. Протесты получили широкую поддержку во Франции. По данным опроса Института изучения общественного мнения Odoxa Backbone Consulting для Le Figaro, манифестации фермеров поддержали 89% жителей страны.