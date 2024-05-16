Баку отверг обвинения Парижа в поддержке протестов в Новой Каледонии

До этого стало известно, что власти Франции установили режим чрезвычайной ситуации в Новой Каледонии и ввели туда войска из-за протестов местных жителей, которые начались 13 мая и переросли в погромы с человеческими жертвами. Протесты связаны с обсуждением в парламенте Франции законопроекта, который может наделить избирательным правом для участия в местных выборах лиц, проживающих в Новой Каледонии более десяти лет. Коренные жителя острова из народа канаки опасаются, что в таком случае переехавшие сюда за последние 20 лет европейцы могут численно вытеснить их при голосовании.