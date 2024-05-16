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Баку отверг обвинения Парижа в поддержке протестов в Новой Каледонии

Ведомости

Азербайджан отверг обвинения Франции в поддержке сторонников независимости в Новой Каледонии, устраивающих протесты. Об этом заявил руководитель пресс-службы МИДа республики Айхан Гаджизаде.

Гаджизаде подчеркнул, что Азербайджан «решительно осуждает «оскорбительные заявления» Парижа и требует прекратить «клеветническую кампанию против Азербайджана с неприемлемыми обвинениями в массовых убийствах армян».

«Министру внутренних дел Франции было бы уместнее вспомнить долгую историю совершения его страной преступлений против человечности против коренных народов и жестоких убийств миллионов невинных людей в рамках своей колониальной политики», – заявил руководитель пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства (цитата по APA).

Гаджизаде также порекомендовал министру внутренних дел Франции вместо обвинений в адрес Азербайджана сосредоточиться на «провальной политике своей страны в отношении заморских регионов, которая привела к таким протестам».

16 мая министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил в эфире телеканала France 2, что Азербайджан поддерживает сторонников независимости Новой Каледонии. «Что касается Азербайджана, то это не фантазии, это реальность. Я сожалею, что часть лидеров групп, выступающих за независимость Новой Каледонии, заключила соглашение с Азербайджаном, в чем нет сомнений», – сказал Дарманен (цитата по ТАСС).

До этого стало известно, что власти Франции установили режим чрезвычайной ситуации в Новой Каледонии и ввели туда войска из-за протестов местных жителей, которые начались 13 мая и переросли в погромы с человеческими жертвами. Протесты связаны с обсуждением в парламенте Франции законопроекта, который может наделить избирательным правом для участия в местных выборах лиц, проживающих в Новой Каледонии более десяти лет. Коренные жителя острова из народа канаки опасаются, что в таком случае переехавшие сюда за последние 20 лет европейцы могут численно вытеснить их при голосовании.

Согласно сообщению Елисейского дворца, во время беспорядков в Новой Каледонии погибли три человека. Позже BFMTV сообщил о гибели еще одного полицейского. Введенные в регион войска будут охранять порты и аэропорт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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