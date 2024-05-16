Баку отверг обвинения Парижа в поддержке протестов в Новой Каледонии
Азербайджан отверг обвинения Франции в поддержке сторонников независимости в Новой Каледонии, устраивающих протесты. Об этом заявил руководитель пресс-службы МИДа республики Айхан Гаджизаде.
Гаджизаде подчеркнул, что Азербайджан «решительно осуждает «оскорбительные заявления» Парижа и требует прекратить «клеветническую кампанию против Азербайджана с неприемлемыми обвинениями в массовых убийствах армян».
«Министру внутренних дел Франции было бы уместнее вспомнить долгую историю совершения его страной преступлений против человечности против коренных народов и жестоких убийств миллионов невинных людей в рамках своей колониальной политики», – заявил руководитель пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства (цитата по APA).
Гаджизаде также порекомендовал министру внутренних дел Франции вместо обвинений в адрес Азербайджана сосредоточиться на «провальной политике своей страны в отношении заморских регионов, которая привела к таким протестам».
16 мая министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил в эфире телеканала France 2, что Азербайджан поддерживает сторонников независимости Новой Каледонии. «Что касается Азербайджана, то это не фантазии, это реальность. Я сожалею, что часть лидеров групп, выступающих за независимость Новой Каледонии, заключила соглашение с Азербайджаном, в чем нет сомнений», – сказал Дарманен (цитата по ТАСС).
До этого стало известно, что власти Франции установили режим чрезвычайной ситуации в Новой Каледонии и ввели туда войска из-за протестов местных жителей, которые начались 13 мая и переросли в погромы с человеческими жертвами. Протесты связаны с обсуждением в парламенте Франции законопроекта, который может наделить избирательным правом для участия в местных выборах лиц, проживающих в Новой Каледонии более десяти лет. Коренные жителя острова из народа канаки опасаются, что в таком случае переехавшие сюда за последние 20 лет европейцы могут численно вытеснить их при голосовании.
Согласно сообщению Елисейского дворца, во время беспорядков в Новой Каледонии погибли три человека. Позже BFMTV сообщил о гибели еще одного полицейского. Введенные в регион войска будут охранять порты и аэропорт.