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Путин: время досмотров грузов на границе Китая с Россией будет сокращено

Ведомости

Президент России Владимир Путин пообещал сократить время досмотра грузов и транспорта на границе Китая с Россией. Глава государства заявил об этом на VIII Российско-китайском ЭКСПО.

«Продолжим реконструкцию пунктов пропуска и сокращение времени досмотра грузов и транспорта на границе», – сказал он.

Путин отметил динамичное развитие транспортной инфраструктуры. Так, в 2022 г. на реке Амур открыли два транспортных трансграничных моста – автомобильный и железнодорожный. По ним уже идут интенсивные пассажирские перевозки и грузоперевозки. Президент подчеркнул, что надежные логистические коридоры особенно востребованы и бизнесом, и гражданами.

Владимир Путин находится с государственным визитом в Китае 16-17 мая. 16 мая в Пекине состоялись переговоры лидера России с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составе. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Представители РФ и КНР также подписали 10 межправительственных и межведомственных документов.

17 мая Путин посещает Харбин. Помимо церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО, он также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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