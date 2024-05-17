Путин: время досмотров грузов на границе Китая с Россией будет сокращено

Путин отметил динамичное развитие транспортной инфраструктуры. Так, в 2022 г. на реке Амур открыли два транспортных трансграничных моста – автомобильный и железнодорожный. По ним уже идут интенсивные пассажирские перевозки и грузоперевозки. Президент подчеркнул, что надежные логистические коридоры особенно востребованы и бизнесом, и гражданами.