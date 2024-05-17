Путин: время досмотров грузов на границе Китая с Россией будет сокращено
Президент России Владимир Путин пообещал сократить время досмотра грузов и транспорта на границе Китая с Россией. Глава государства заявил об этом на VIII Российско-китайском ЭКСПО.
«Продолжим реконструкцию пунктов пропуска и сокращение времени досмотра грузов и транспорта на границе», – сказал он.
Путин отметил динамичное развитие транспортной инфраструктуры. Так, в 2022 г. на реке Амур открыли два транспортных трансграничных моста – автомобильный и железнодорожный. По ним уже идут интенсивные пассажирские перевозки и грузоперевозки. Президент подчеркнул, что надежные логистические коридоры особенно востребованы и бизнесом, и гражданами.
Владимир Путин находится с государственным визитом в Китае 16-17 мая. 16 мая в Пекине состоялись переговоры лидера России с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составе. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Представители РФ и КНР также подписали 10 межправительственных и межведомственных документов.
17 мая Путин посещает Харбин. Помимо церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО, он также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.