Путин заявил о готовности предоставить льготы инвесторам из КНР
Россия готова предоставить китайским инвесторам льготы и доступ к технологической базе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Российско-китайского ЭКСПО и форума межрегионального сотрудничества.
«Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производств на нашей территории, но и готова предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, нашим высококвалифицированным кадрам», – сказал он.
Путин добавил, что мир стоит на пороге следующей технологической революции и Россия и Китай намерены развивать сотрудничество в области высоких технологий и инноваций. По его словам, это необходимо, чтобы лидировать и повышать конкурентоспособность РФ и КНР в мировой экономике завтрашнего дня.
Владимир Путин находится с государственным визитом в Китае 16-17 мая. 16 мая в Пекине состоялись переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составе. Встреча продлилась около 2,5 часа, по ее итогам лидеры России и Китая подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Кроме того, представители РФ и КНР подписали 10 межправительственных и межведомственных документов.
17 мая Путин посещает Харбин. Помимо церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО, он также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.