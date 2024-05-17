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Путин возложил цветы к памятнику советским воинам в Харбине

Ведомости

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику советским воинам, которые пали в боях за освобождение северо-востока Китая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Памятник расположен в центре города Харбин на площади Хунбо, его установило командование советской армии 7 ноября 1945 г. На монументе есть гравировка надписей на русском и китайском языках в память о воинах.

16 мая Путин также возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине, церемония прошла на площади Тяньаньмэнь. На ней присутствовали вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, министр экономразвития Максим Решетников, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и др.

16 мая президент России прибыл в город Харбин в рамках государственного визита в Китай. 17 мая он откроет VIII Российско-китайское ЭКСПО и IV Российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству. В Харбине Путина будет сопровождать заместитель председателя КНР Си Цзиньпина Хань Чжэн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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