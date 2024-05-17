Путин возложил цветы к памятнику советским воинам в Харбине
Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику советским воинам, которые пали в боях за освобождение северо-востока Китая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Памятник расположен в центре города Харбин на площади Хунбо, его установило командование советской армии 7 ноября 1945 г. На монументе есть гравировка надписей на русском и китайском языках в память о воинах.
16 мая Путин также возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине, церемония прошла на площади Тяньаньмэнь. На ней присутствовали вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, министр экономразвития Максим Решетников, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и др.
16 мая президент России прибыл в город Харбин в рамках государственного визита в Китай. 17 мая он откроет VIII Российско-китайское ЭКСПО и IV Российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству. В Харбине Путина будет сопровождать заместитель председателя КНР Си Цзиньпина Хань Чжэн.