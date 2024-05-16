Путин возложил венок к памятнику Народным героям в Китае

Памятник был построен в Пекине в 1952-1958 гг. в память о героях, которые погибли в революционной борьбе китайского народа в XIX и ХХ вв. Монумент представляет собой трехэтажный обелиск. Это национальный памятник Китая. На его пьедестале расположены восемь мраморных барельефов, на которых изображена революционная борьба китайского народа с Первой опиумной войны до основания КНР в 1949 г.