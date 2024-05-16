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Путин возложил венок к памятнику Народным героям в Китае

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе государственного визита в Китай возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине, сообщает пресс-служба Кремля.

Церемония прошла на площади Тяньаньмэнь. На ней также присутствовали вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, министр экономразвития Максим Решетников, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и др.

Памятник был построен в Пекине в 1952-1958 гг. в память о героях, которые погибли в революционной борьбе китайского народа в XIX и ХХ вв. Монумент представляет собой трехэтажный обелиск. Это национальный памятник Китая. На его пьедестале расположены восемь мраморных барельефов, на которых изображена революционная борьба китайского народа с Первой опиумной войны до основания КНР в 1949 г.

Владимир Путин находится в Китае с государственным визитом 16 и 17 мая. Он посетит Пекин и Харбин.

16 мая в Пекине состоялись переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составе. Встреча продлилась около 2,5 часов, по ее итогам лидеры России и Китая подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Кроме того, представители РФ и КНР подписали 10 межправительственных и межведомственных документов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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