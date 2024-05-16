Путин возложил венок к памятнику Народным героям в Китае
Президент России Владимир Путин в ходе государственного визита в Китай возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине, сообщает пресс-служба Кремля.
Церемония прошла на площади Тяньаньмэнь. На ней также присутствовали вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, министр экономразвития Максим Решетников, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и др.
Памятник был построен в Пекине в 1952-1958 гг. в память о героях, которые погибли в революционной борьбе китайского народа в XIX и ХХ вв. Монумент представляет собой трехэтажный обелиск. Это национальный памятник Китая. На его пьедестале расположены восемь мраморных барельефов, на которых изображена революционная борьба китайского народа с Первой опиумной войны до основания КНР в 1949 г.
Владимир Путин находится в Китае с государственным визитом 16 и 17 мая. Он посетит Пекин и Харбин.
16 мая в Пекине состоялись переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составе. Встреча продлилась около 2,5 часов, по ее итогам лидеры России и Китая подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Кроме того, представители РФ и КНР подписали 10 межправительственных и межведомственных документов.