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ТАСС: посол Германии вернулся в Москву после консультаций в Берлине

Ведомости

Посол Германии в РФ Александер Ламбсдорф вернулся в Москву после того, как в начале мая был временно отозван на фоне обвинений от немецких властей о причастности России к кибератаке на офис Социал-демократической партии в 2023 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел ФРГ.

«Посол Ламбсдорф вернулся в Москву после консультаций в Берлине», – сказали в МИДе.

3 мая правительство Германии осудило российские спецслужбы за то, что якобы контролируемая ими хакерская группа «АРТ 28» совершила кибератаку на Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца в прошлом году. В тот же день временный поверенный в делах РФ в Германии был вызван в министерство иностранных дел, где ему заявили протест, но дипломат отверг эти обвинения. В российском посольстве также назвали действия ФРГ очередным недружественным шагом, ведущим к разрушению двусторонних отношений.

6 мая представитель МИД Германии Катрин Дешауэр сообщила, что министр Анналена Бербок приняла решение отозвать посла в Берлин для консультаций. Тогда же она пояснила, что Ламбсдорф пробудет там в течение недели и затем вернется в Москву.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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