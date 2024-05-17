ТАСС: посол Германии вернулся в Москву после консультаций в Берлине
Посол Германии в РФ Александер Ламбсдорф вернулся в Москву после того, как в начале мая был временно отозван на фоне обвинений от немецких властей о причастности России к кибератаке на офис Социал-демократической партии в 2023 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел ФРГ.
«Посол Ламбсдорф вернулся в Москву после консультаций в Берлине», – сказали в МИДе.
3 мая правительство Германии осудило российские спецслужбы за то, что якобы контролируемая ими хакерская группа «АРТ 28» совершила кибератаку на Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца в прошлом году. В тот же день временный поверенный в делах РФ в Германии был вызван в министерство иностранных дел, где ему заявили протест, но дипломат отверг эти обвинения. В российском посольстве также назвали действия ФРГ очередным недружественным шагом, ведущим к разрушению двусторонних отношений.
6 мая представитель МИД Германии Катрин Дешауэр сообщила, что министр Анналена Бербок приняла решение отозвать посла в Берлин для консультаций. Тогда же она пояснила, что Ламбсдорф пробудет там в течение недели и затем вернется в Москву.