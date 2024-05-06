ФРГ отозвала посла в России для консультаций из-за инцидента с кибератакой

ФРГ отозвала посла в России для консультаций из-за инцидента с кибератакойРанее немецкие власти обвинили РФ во взломе электронной почты партии Шольца
ФРГ отзывает своего посла в России Александера Ламбсдорфа после обвинений в адрес РФ в кибератаках, заявила представитель МИД Германии Катрин Дешауэр.
«Я могу дополнительно сообщить, что министр иностранных дел [Анналена Бербок] приняла решение отозвать в Берлин для консультаций посла [в Москве] Ламбсдорфа. <…> Он будет оставаться в Берлине на протяжении недели и затем вернется в Москву», – сказала дипломат журналистам (цитата по ТАСС).
3 мая сообщалось, что временный поверенный в делах России в Германии был вызван в министерство иностранных дел ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы имевшей место кибератакой хакерской группы «АРТ 28» на офис Социал-демократической партии в 2023 г. Российский дипломат отверг эти обвинения. В посольстве также назвали действия ФРГ очередным недружественным шагом, направленным на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущим к разрушению двусторонних отношений.
Ранее правительство Германии осудило российские спецслужбы за то, что якобы контролируемая ими хакерская группа «АРТ 28» совершила кибератаку на Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца в прошлом году. Уточняется, что злоумышленники в течение длительного периода времени использовали неизвестную тогда критическую уязвимость в Microsoft Outlook и таким образом взломали несколько учетных записей электронной почты.
В правительстве ФРГ добавили, что хакерская атака якобы была направлена и на компании в области логистики, вооружений, аэрокосмической промышленности, ИТ-услуг, а также против целей в других европейских государствах, в частности на Украине. Отмечается также, что именно «APT 28» несет ответственность за кибератаку на бундестаг в 2015 г.