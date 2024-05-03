Российский дипломат отверг обвинения ФРГ в кибератаке на партию Шольца

На этом фоне Financial Times со ссылкой на немецкие спецслужбы сообщила, что атака была осуществлена той же российской хакерской группой, которая проникла на серверы Демократической партии США и распространила компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон во время предвыборной гонки на пост президента в 2016 г. Также, пишет газета, о кибератаках за последние годы заявляли в Польше, Литве, Словакии, Швеции и Чехии.