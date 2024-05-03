Российский дипломат отверг обвинения ФРГ в кибератаке на партию Шольца
Временный поверенный в делах России в Германии был вызван в министерство иностранных дел ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы имевшей место кибератакой хакерской группы «АРТ 28» на офис Социал-демократической партии в 2023 г. Российский дипломат отверг эти обвинения. Об этом сообщается на сайте посольства РФ в Германии.
«Представитель посольства категорически отверг обвинения в причастности государственных российских структур к указанному случаю и деятельности группы «АРТ 28» в целом как бездоказательные и необоснованные», – говорится в комментарии.
В посольстве также назвали действия ФРГ очередным недружественным шагом, направленным на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущим к разрушению двусторонних отношений.
Ранее 3 мая правительство Германии осудило российские спецслужбы за то, что якобы контролируемая ими хакерская группа «АРТ 28» совершила кибератаку на Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца в прошлом году. Уточняется, что злоумышленники «в течение длительного периода времени» использовали неизвестную тогда критическую уязвимость в Microsoft Outlook и таким образом взломали несколько учетных записей электронной почты.
В правительстве ФРГ добавили, что хакерская атака якобы была направлена и на компании в области логистики, вооружений, аэрокосмической промышленности, ИТ-услуг, а также против целей в других европейских государствах, в частности на Украине. Отмечается также, что именно «APT 28» несет ответственность за кибератаку на бундестаг в 2015 г.
На этом фоне Financial Times со ссылкой на немецкие спецслужбы сообщила, что атака была осуществлена той же российской хакерской группой, которая проникла на серверы Демократической партии США и распространила компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон во время предвыборной гонки на пост президента в 2016 г. Также, пишет газета, о кибератаках за последние годы заявляли в Польше, Литве, Словакии, Швеции и Чехии.
В марте главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала запись перехваченного российскими спецслужбами разговора четырех офицеров бундесвера ФРГ. Военные, предположительно, обсуждали возможность уничтожения Крымского моста дальнобойными ракетами. Спустя несколько дней министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что причина, по которой телефонный разговор немецких офицеров мог быть записан, заключается в индивидуальной ошибке приложения, но не во взломе коммуникационных систем.