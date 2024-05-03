Захарова: Киев при поддержке Запада готовится к новой атаке на Крымский мост

После начала спецоперации Украина дважды атаковала Крымский мост. 8 октября 2022 г. на мосту был подорван грузовой автомобиль, погибли пять человек, обрушились два пролета автомобильной части моста. 2 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты взрывотехнической экспертизы сообщил, что этот подрыв был совершен с применением самодельного взрывного устройства (СВУ) мощностью 10 т тротила. Вторая атака на Крымский мост, в результате которой также погибли люди, произошла 17 июля 2023 г. с участием надводных беспилотников. Тогда погибла семейная пара, их дочь пострадала.