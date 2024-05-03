Захарова: Киев при поддержке Запада готовится к новой атаке на Крымский мост

Захарова: Киев при поддержке Запада готовится к новой атаке на Крымский мостДипломат предупредила, что любая возможная агрессия получит удар возмездия
Украина при поддержке Запада открыто ведет подготовку к новой атаке на Крымский мост, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, накануне 80-летия освобождения Крыма Крымский мост вновь оказался под прицелом. «Подготовка к нападению на него, в это сложно поверить, но ведется теперь уже открыто, с показушной бравадой и при абсолютной прямой и беззастенчивой поддержке коллективного Запада», – подчеркнула Захарова.
Дипломат предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против полуострова и Крымского моста обречены на провал и получат удар возмездия.
2 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что специальные ведомства и министерства учитывают в своей работе намеки украинских и европейских политиков на новый удар по Крымскому мосту.
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на своей странице в соцсети X упомянул «керченские мосты» в списке «основных типов мостов». К посту он приложил картинку, на которой изображены все типы мостов за исключением «керченских» – вместо иллюстрации там пустое место. Публикацию Кислицы сочли намеком на готовящуюся атаку по Крымскому мосту.
27 апреля пост с аналогичным посылом опубликовал посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс. Он представил коллаж из фотографий Крымского моста, ракетной установки и президента России Владимира Путина. «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Керченском мосту, еще есть время», – написал дипломат.
11 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при новом наступлении в 2024 г. украинская сторона планирует разрушить Крымский мост.
После начала спецоперации Украина дважды атаковала Крымский мост. 8 октября 2022 г. на мосту был подорван грузовой автомобиль, погибли пять человек, обрушились два пролета автомобильной части моста. 2 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты взрывотехнической экспертизы сообщил, что этот подрыв был совершен с применением самодельного взрывного устройства (СВУ) мощностью 10 т тротила. Вторая атака на Крымский мост, в результате которой также погибли люди, произошла 17 июля 2023 г. с участием надводных беспилотников. Тогда погибла семейная пара, их дочь пострадала.