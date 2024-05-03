Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Захарова: Киев при поддержке Запада готовится к новой атаке на Крымский мост

Дипломат предупредила, что любая возможная агрессия получит удар возмездия
Герман Резников
Совет министров Республики Крым

Украина при поддержке Запада открыто ведет подготовку к новой атаке на Крымский мост, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, накануне 80-летия освобождения Крыма Крымский мост вновь оказался под прицелом. «Подготовка к нападению на него, в это сложно поверить, но ведется теперь уже открыто, с показушной бравадой и при абсолютной прямой и беззастенчивой поддержке коллективного Запада», – подчеркнула Захарова.

Дипломат предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против полуострова и Крымского моста обречены на провал и получат удар возмездия.

2 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что специальные ведомства и министерства учитывают в своей работе намеки украинских и европейских политиков на новый удар по Крымскому мосту.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на своей странице в соцсети X упомянул «керченские мосты» в списке «основных типов мостов». К посту он приложил картинку, на которой изображены все типы мостов за исключением «керченских» – вместо иллюстрации там пустое место. Публикацию Кислицы сочли намеком на готовящуюся атаку по Крымскому мосту.

27 апреля пост с аналогичным посылом опубликовал посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс. Он представил коллаж из фотографий Крымского моста, ракетной установки и президента России Владимира Путина. «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Керченском мосту, еще есть время», – написал дипломат.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при новом наступлении в 2024 г. украинская сторона планирует разрушить Крымский мост.

После начала спецоперации Украина дважды атаковала Крымский мост. 8 октября 2022 г. на мосту был подорван грузовой автомобиль, погибли пять человек, обрушились два пролета автомобильной части моста. 2 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты взрывотехнической экспертизы сообщил, что этот подрыв был совершен с применением самодельного взрывного устройства (СВУ) мощностью 10 т тротила. Вторая атака на Крымский мост, в результате которой также погибли люди, произошла 17 июля 2023 г. с участием надводных беспилотников. Тогда погибла семейная пара, их дочь пострадала.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных