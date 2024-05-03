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«Коммерсантъ»: Крымский мост в 2022 году подорвали СВУ мощностью 10 т тротила

Ведомости

Подрыв Крымского моста в 2022 г. был совершен с применением самодельной взрывного устройства (СВУ) мощностью 10 т тротила, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты взрывотехнической экспертизы.

Основным зарядом стало смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, содержащего перхлораты калия или натрия и мелкодисперсные металлы. Камуфлирование СВУ было обеспечено полиэтиленовой пленкой толщиной 100 микрометров, или 0,1 мм, а плотный слой пленки выступил и в роли оболочки взрывного устройства.

«Согласно выводам экспертов, "для возбуждения детонации" взрывчатой смеси использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, наиболее вероятно, С-4 или РЕ-8», – говорится в материале.

Украина атаковала Крымский мост 8 октября 2022 г. На мосту был подорван грузовой автомобиль, обрушились два пролета автомобильной части моста, пострадала железнодорожная часть. Тогда погибли пять человек. 

Это стало первой атакой на мост в ходе спецоперации России на Украине. Впоследствии его атакуют вновь с участием надводных беспилотников в июле 2023 г. Тогда погибла семейная пара, их дочь пострадала.

11 апреля этого года президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой медиагруппе Axel Springer заявил, что Киев планирует сосредоточить усилия на ударах по мостам и аэродромам, – в частности, разрушить Крымский мост при новом наступлении в 2024 г. В Кремле заявляли, что слова президента Украины о наличии у Киева плана контрнаступления, включающего в себя разрушение Крымского моста, демонстрируют открытую агрессию в отношении РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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