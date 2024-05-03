«Коммерсантъ»: Крымский мост в 2022 году подорвали СВУ мощностью 10 т тротила
Подрыв Крымского моста в 2022 г. был совершен с применением самодельной взрывного устройства (СВУ) мощностью 10 т тротила, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты взрывотехнической экспертизы.
Основным зарядом стало смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, содержащего перхлораты калия или натрия и мелкодисперсные металлы. Камуфлирование СВУ было обеспечено полиэтиленовой пленкой толщиной 100 микрометров, или 0,1 мм, а плотный слой пленки выступил и в роли оболочки взрывного устройства.
«Согласно выводам экспертов, "для возбуждения детонации" взрывчатой смеси использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, наиболее вероятно, С-4 или РЕ-8», – говорится в материале.
Украина атаковала Крымский мост 8 октября 2022 г. На мосту был подорван грузовой автомобиль, обрушились два пролета автомобильной части моста, пострадала железнодорожная часть. Тогда погибли пять человек.
Это стало первой атакой на мост в ходе спецоперации России на Украине. Впоследствии его атакуют вновь с участием надводных беспилотников в июле 2023 г. Тогда погибла семейная пара, их дочь пострадала.
11 апреля этого года президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой медиагруппе Axel Springer заявил, что Киев планирует сосредоточить усилия на ударах по мостам и аэродромам, – в частности, разрушить Крымский мост при новом наступлении в 2024 г. В Кремле заявляли, что слова президента Украины о наличии у Киева плана контрнаступления, включающего в себя разрушение Крымского моста, демонстрируют открытую агрессию в отношении РФ.