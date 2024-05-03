«Коммерсантъ»: Крымский мост в 2022 году подорвали СВУ мощностью 10 т тротила

11 апреля этого года президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой медиагруппе Axel Springer заявил, что Киев планирует сосредоточить усилия на ударах по мостам и аэродромам, – в частности, разрушить Крымский мост при новом наступлении в 2024 г. В Кремле заявляли, что слова президента Украины о наличии у Киева плана контрнаступления, включающего в себя разрушение Крымского моста, демонстрируют открытую агрессию в отношении РФ.