Постпред Украины при ООН опубликовал список «основных типов мостов» на 2024 год
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица упомянул «керченские мосты» в списке «основных типов мостов», опубликованном на странице в X.
Список он назвал «Шесть основных типов мостов на 2024 г.». В него Кислица включил консольные, арочные (два вида), вантовые, висячие, а также «керченские мосты». К посту он приложил картинку, на которой изображены все типы мостов, за исключением «керченских» – вместо иллюстрации там пустое место.
В конце апреля пост с аналогичным посылом опубликовал посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс. Он представил коллаж из фотографий Крымского моста, ракетной установки и президента России Владимира Путина. «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Керченском мосту, еще есть время», – написал дипломат.
До этого разрушить Крымский мост также угрожал президент Украины Владимир Зеленский. В интервью немецкой медиагруппе Axel Springer в апреле он заявил, что при новом наступлении в 2024 г. украинская сторона планирует напасть на этот объект.
После начала спецоперации Украина дважды атаковала Крымский мост. 8 октября 2022 г. на мосту был подорван грузовой автомобиль, погибли пять человек, обрушились два пролета автомобильной части моста. Вторая атака на Крымский мост, в результате которой также погибли люди, произошла 17 июля 2023 г. с участием надводных беспилотников. Тогда погибла семейная пара, их дочь пострадала.