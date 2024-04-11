Зеленский заявил о планах разрушить Крымский мост при новом наступлении
При новом наступлении в 2024 г. Киев планирует сосредоточить усилия на ударах по мостам и аэродромам, в частности, разрушить Крымский мост. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой медиагруппе Axel Springer.
«Речь не только о Керченском мосте, про который все говорят. Речь идет об объектах инфраструктуры, которые являются военной целью. Речь идет о мостах, об аэропортах, с которых взлетают самолеты», – сказал он (цитата по Business Insider).
В интервью украинский лидер также заявил, что у Киева уже есть план нового контрнаступления, но для его реализации нужна военная помощь США, в частности, современное оружие. Ранее руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отмечал, что Россия хорошо защищает Крымский мост, но над этим вопросом «работают».
После начала спецоперации Украина уже дважды атаковала Крымский мост. 8 октября 2022 г. на мосту был подорван грузовой автомобиль, погибли пять человек, обрушились два пролета автомобильной части моста. Вторая атака на Крымский мост, в результате которой также погибли люди, произошла 17 июля 2023 г. с участием надводных беспилотников. Тогда погибла семейная пара, их дочь пострадала.