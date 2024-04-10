Зеленский заявил о наличии плана нового контрнаступления ВСУ

Издание пишет, что «Зеленский, как обычно, просит оружие», но на этот раз он делает упор не на танки или ракеты, а на противовоздушную оборону. Высказывания президента Украины об отказе Германии поставлять новейшие крылатые ракеты Taurus Bild характеризует как «взрывоопасные».