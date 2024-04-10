Зеленский заявил о наличии плана нового контрнаступления ВСУ
Украина разработала план нового контрнаступления, но для его реализации нужно оружие, в том числе из США. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому таблоиду Bild.
«Да, у нас есть план контрнаступления», – подтвердил Зеленский, добавив, что не может назвать дату его начала и гарантировать положительный исход.
Издание пишет, что «Зеленский, как обычно, просит оружие», но на этот раз он делает упор не на танки или ракеты, а на противовоздушную оборону. Высказывания президента Украины об отказе Германии поставлять новейшие крылатые ракеты Taurus Bild характеризует как «взрывоопасные».
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает против поставок Украине немецких крылатых ракет Taurus. Свой отказ от поставок Шольц объясняет тем, что Украина может использовать Taurus для атаки по целям в глубоком российском тылу.
В интервью журналу Economist Зеленский ранее просил предоставить немецкие крылатые ракеты Taurus дальностью 300 миль. По оценке The Hill, они были бы «идеальным оружием» для уничтожения Крымского моста.