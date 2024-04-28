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Полянский ответил послу Литвы в Швеции на угрозу в адрес Крымского моста

Ведомости

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил в X на угрозу посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса в адрес Крымского моста.

Он вспомнил пост министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, когда политик поблагодарил США за уничтожение «Северных потоков». «Похоже, печально известный твит (Сикорского – "Ведомости") о саботаже Nordstream, который он позже трусливо удалил, вдохновляет раболепных прибалтийских американских болонок. Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит Судный день, и они пожалеют о своих оплошностях», – написал Полянский.

27 апреля Линкявичюс опубликовал в Х коллаж из фотографий Крымского моста, ракетной установки и президента России Владимира Путина. «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Керченском мосту, еще есть время», – написал он.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой медиагруппе Axel Springer заявил, что при новом наступлении в 2024 г. украинская сторона планирует разрушить Крымский мост.

После начала спецоперации Украина дважды атаковала Крымский мост. 8 октября 2022 г. на мосту был подорван грузовой автомобиль, погибли пять человек, обрушились два пролета автомобильной части моста. Вторая атака на Крымский мост, в результате которой также погибли люди, произошла 17 июля 2023 г. с участием надводных беспилотников. Тогда погибла семейная пара, их дочь пострадала.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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