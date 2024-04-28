Полянский ответил послу Литвы в Швеции на угрозу в адрес Крымского моста
Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил в X на угрозу посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса в адрес Крымского моста.
Он вспомнил пост министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, когда политик поблагодарил США за уничтожение «Северных потоков». «Похоже, печально известный твит (Сикорского – "Ведомости") о саботаже Nordstream, который он позже трусливо удалил, вдохновляет раболепных прибалтийских американских болонок. Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит Судный день, и они пожалеют о своих оплошностях», – написал Полянский.
27 апреля Линкявичюс опубликовал в Х коллаж из фотографий Крымского моста, ракетной установки и президента России Владимира Путина. «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Керченском мосту, еще есть время», – написал он.
11 апреля президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой медиагруппе Axel Springer заявил, что при новом наступлении в 2024 г. украинская сторона планирует разрушить Крымский мост.
После начала спецоперации Украина дважды атаковала Крымский мост. 8 октября 2022 г. на мосту был подорван грузовой автомобиль, погибли пять человек, обрушились два пролета автомобильной части моста. Вторая атака на Крымский мост, в результате которой также погибли люди, произошла 17 июля 2023 г. с участием надводных беспилотников. Тогда погибла семейная пара, их дочь пострадала.