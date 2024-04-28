Он вспомнил пост министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, когда политик поблагодарил США за уничтожение «Северных потоков». «Похоже, печально известный твит (Сикорского – "Ведомости") о саботаже Nordstream, который он позже трусливо удалил, вдохновляет раболепных прибалтийских американских болонок. Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит Судный день, и они пожалеют о своих оплошностях», – написал Полянский.