В Кремле назвали открытой агрессией заявления Зеленского о контрнаступлении

«Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных планах, террористических планах в отношении объектов инфраструктуры РФ, тем самым лишний раз демонстрируя свою сущность и тем самым доказывая для нас абсолютную правильность и выверенность принятых прецедентом решений о начале специальной военной операции», – сказал он, отвечая на вопрос о реакции Кремля на слова Зеленского о контрнаступлении украинской стороны.