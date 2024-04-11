В Кремле назвали открытой агрессией заявления Зеленского о контрнаступлении
Слова президента Украины Владимира Зеленского о наличии у Киева плана контрнаступления, включающего в себя разрушение Крымского моста, демонстрируют открытую агрессию в отношении России. Это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных планах, террористических планах в отношении объектов инфраструктуры РФ, тем самым лишний раз демонстрируя свою сущность и тем самым доказывая для нас абсолютную правильность и выверенность принятых прецедентом решений о начале специальной военной операции», – сказал он, отвечая на вопрос о реакции Кремля на слова Зеленского о контрнаступлении украинской стороны.
11 апреля Зеленский в интервью немецкой медиагруппе Axel Springer заявил, что Киев планирует сосредоточить усилия на ударах по мостам и аэродромам, в частности, разрушить Крымский мост при новом наступлении в 2024 г.
В интервью украинский лидер также заявил, что у Киева уже есть план нового контрнаступления, но для его реализации нужна военная помощь США, в частности, современное оружие.
После начала спецоперации Украина уже дважды атаковала Крымский мост. 8 октября 2022 г. на мосту был подорван грузовой автомобиль, погибли пять человек, обрушились два пролета автомобильной части моста. Вторая атака на Крымский мост, в результате которой также погибли люди, произошла 17 июля 2023 г. с участием надводных беспилотников. Тогда погибла семейная пара, их дочь пострадала.