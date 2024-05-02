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Песков: российские ведомства учитывают намеки на новый удар по Крымскому мосту

Ведомости

Специальные ведомства и министерства учитывают в своей работе намеки украинских и европейских политиков на новый удар по Крымскому мосту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга.

Представитель Кремля отметил, что в этих высказываниях нет ничего нового – Киев «не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность».

«Учитывая это в своей работе, наши специальные ведомства и министерства принимают соответствующие меры», – объяснил Песков.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на своей странице в соцсети X упомянул «керченские мосты» в списке «основных типов мостов». К посту он приложил картинку, на которой изображены все типы мостов за исключением «керченских» – вместо иллюстрации там пустое место. Публикацию Кислицы сочли намеком на готовящуюся атаку по Крымскому мосту. 

27 апреля пост с аналогичным посылом опубликовал посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс. Он представил коллаж из фотографий Крымского моста, ракетной установки и президента России Владимира Путина. «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Керченском мосту, еще есть время», – написал дипломат.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при новом наступлении в 2024 г. украинская сторона планирует разрушить Крымский мост.

После начала спецоперации Украина дважды атаковала Крымский мост. 8 октября 2022 г. на мосту был подорван грузовой автомобиль, погибли пять человек, обрушились два пролета автомобильной части моста. Вторая атака на Крымский мост, в результате которой также погибли люди, произошла 17 июля 2023 г. с участием надводных беспилотников. Тогда погибла семейная пара, их дочь пострадала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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