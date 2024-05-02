Песков: российские ведомства учитывают намеки на новый удар по Крымскому мосту
Специальные ведомства и министерства учитывают в своей работе намеки украинских и европейских политиков на новый удар по Крымскому мосту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга.
Представитель Кремля отметил, что в этих высказываниях нет ничего нового – Киев «не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность».
«Учитывая это в своей работе, наши специальные ведомства и министерства принимают соответствующие меры», – объяснил Песков.
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на своей странице в соцсети X упомянул «керченские мосты» в списке «основных типов мостов». К посту он приложил картинку, на которой изображены все типы мостов за исключением «керченских» – вместо иллюстрации там пустое место. Публикацию Кислицы сочли намеком на готовящуюся атаку по Крымскому мосту.
27 апреля пост с аналогичным посылом опубликовал посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс. Он представил коллаж из фотографий Крымского моста, ракетной установки и президента России Владимира Путина. «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Керченском мосту, еще есть время», – написал дипломат.
11 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при новом наступлении в 2024 г. украинская сторона планирует разрушить Крымский мост.
После начала спецоперации Украина дважды атаковала Крымский мост. 8 октября 2022 г. на мосту был подорван грузовой автомобиль, погибли пять человек, обрушились два пролета автомобильной части моста. Вторая атака на Крымский мост, в результате которой также погибли люди, произошла 17 июля 2023 г. с участием надводных беспилотников. Тогда погибла семейная пара, их дочь пострадала.