Кремль назвал трагедию в Одессе позорной страницей в истории Украины

Кремль назвал трагедию в Одессе позорной страницей в истории УкраиныРоссийские следственные органы фиксируют все преступления киевского режима
События в Одессе, произошедшие в 2014 г., являются позорной страницей в истории Украины, все виновные в случившемся должны понести наказание. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы считаем совершенно недопустимой и позорной страницей в истории Украины, что люди, которые стояли за этим преступлением, преступлением против человечности, и которые его исполняли, так и не понесли наказание», – сказал он.
Песков добавил, что слова главы движения «Другая Украина», бывшего лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в этом контексте нужно воспринимать абсолютно серьезно, поскольку он был внутри этих событий. Представитель Кремля отметил, что те, кто стоит за этим преступлением, должны понести наказание, подчеркнув, что у таких преступлений нет срока давности.
Отвечая на вопрос о возможности начала расследования Россией событий в Одессе, Песков напомнил, что российские следственные органы фиксируют все преступления киевского режима. По результатам этой работы будут инициированы следующие шаги, добавил он.
В интервью ТАСС Медведчук отнес к организаторам трагедии в Одессе занимавшего на тот момент пост и. о. президента Украины Александра Турчинова, бывшего главу МВД Арсена Авакова, главу СБУ Валентина Наливайченко, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Андрея Парубия и главу Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского. По его словам, к произошедшему также причастен Игорь Палица, который впоследствии получил пост губернатора Одесской области. Медведчук подчеркнул, что все организаторы должны понести суровую ответственность.
С момента трагедии в Одессе прошло 10 лет. Вечером 2 мая 2014 г. в Доме профсоюзов начался пожар. Ему предшествовали столкновения футбольных «ультрас» из Харькова и Одессы и сторонников «евромайдана» с его противниками, которые произошли в тот же день. Потасовки закончились разрушением палаточного лагеря активистов «антимайдана» на Куликовом поле, после чего те попытались укрыться в Доме профсоюзов. Радикалы блокировали выход из здания.
В результате, по официальным данным, погибли 48 человек. Следствие так и не назвало виновных в трагедии и причину возгорания.