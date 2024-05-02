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Кремль назвал трагедию в Одессе позорной страницей в истории Украины

Российские следственные органы фиксируют все преступления киевского режима
Анастасия Швецова
Александр Полищук / РИА Новости

События в Одессе, произошедшие в 2014 г., являются позорной страницей в истории Украины, все виновные в случившемся должны понести наказание. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем совершенно недопустимой и позорной страницей в истории Украины, что люди, которые стояли за этим преступлением, преступлением против человечности, и которые его исполняли, так и не понесли наказание», – сказал он.

Песков добавил, что слова главы движения «Другая Украина», бывшего лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в этом контексте нужно воспринимать абсолютно серьезно, поскольку он был внутри этих событий. Представитель Кремля отметил, что те, кто стоит за этим преступлением, должны понести наказание, подчеркнув, что у таких преступлений нет срока давности.

Отвечая на вопрос о возможности начала расследования Россией событий в Одессе, Песков напомнил, что российские следственные органы фиксируют все преступления киевского режима. По результатам этой работы будут инициированы следующие шаги, добавил он.

В интервью ТАСС Медведчук отнес к организаторам трагедии в Одессе занимавшего на тот момент пост и. о. президента Украины Александра Турчинова, бывшего главу МВД Арсена Авакова, главу СБУ Валентина Наливайченко, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Андрея Парубия и главу Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского. По его словам, к произошедшему также причастен Игорь Палица, который впоследствии получил пост губернатора Одесской области. Медведчук подчеркнул, что все организаторы должны понести суровую ответственность.

С момента трагедии в Одессе прошло 10 лет. Вечером 2 мая 2014 г. в Доме профсоюзов начался пожар. Ему предшествовали столкновения футбольных «ультрас» из Харькова и Одессы и сторонников «евромайдана» с его противниками, которые произошли в тот же день. Потасовки закончились разрушением палаточного лагеря активистов «антимайдана» на Куликовом поле, после чего те попытались укрыться в Доме профсоюзов. Радикалы блокировали выход из здания. 

В результате, по официальным данным, погибли 48 человек. Следствие так и не назвало виновных в трагедии и причину возгорания.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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