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Из-за санкций разработчики могут потерять доступ к библиотекам открытого кода

Могут также возникнуть сложности со счетами в иностранных банках, наймом сотрудников и открытием офисов за рубежом
Мария Арялина
Анна Устинова
Библиотеки открытого кода вынуждены будут закрыться для подсанкционных компаний/ Максим Стулов / Ведомости

Структуры крупнейших российских IТ-компаний, интеграторов и разработчиков телекомоборудования 1 мая пополнили санкционный SDN-list (черный список) минфина США. Под ограничения попали ГК «Астра», «Ланит», часть группы компаний IBS («IBS экспертиза», «IBS софт», «IBS ИТ услуги», «IBS инфинисофт»), «Сисофт девелопмент», «Скала-Р», «Протей СТ» и др. Кроме того, санкционные ограничения были введены в отношении разработчиков решений для кибербезопасности «Аладдин» и Secret Technologies, а также разработчика средств оцифровки документов корпорации ЭЛАР. «Ведомости» разбирались, какие трудности могут возникнуть у IТ-компаний из-за санкций США.

Сами компании официально комментировали санкции, скорее, в оптимистическом тоне и даже гордились таким успехом. Введение санкций в отношении ГК «Астра» ничего не меняет и на бизнесе это никак не скажется, заявил «Ведомостям» представитель компании. «Мы не рассматриваем страны ЕС и США в качестве ключевых направлений для зарубежной экспансии. Мы продолжаем развивать технологический стек российского ПО, способный заменить западные решения на российском рынке и рынке дружественных стран, – говорит собеседник. – Случившееся, на наш взгляд, является лишь очередным подтверждением того, что наша деятельность действительно имеет огромное значение для страны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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