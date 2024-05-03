Из-за санкций разработчики могут потерять доступ к библиотекам открытого кода

Сами компании официально комментировали санкции, скорее, в оптимистическом тоне и даже гордились таким успехом. Введение санкций в отношении ГК «Астра» ничего не меняет и на бизнесе это никак не скажется, заявил «Ведомостям» представитель компании. «Мы не рассматриваем страны ЕС и США в качестве ключевых направлений для зарубежной экспансии. Мы продолжаем развивать технологический стек российского ПО, способный заменить западные решения на российском рынке и рынке дружественных стран, – говорит собеседник. – Случившееся, на наш взгляд, является лишь очередным подтверждением того, что наша деятельность действительно имеет огромное значение для страны».