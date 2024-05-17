ВС РФ захватили эстонский робот, за который обещана награда в 2 млн рублей

Роботизированная платформа THeMIS имеет массу более 1,5 т и может использоваться для доставки боеприпасов и других грузов на передовую, а также для эвакуации раненых. Она закупалась для испытаний армиями США, Франции и других союзников Эстонии по НАТО, эксплуатировалась контингентами стран ЕС в Мали. Для Украины эти платформы были закуплены при содействии бывшего президента Петра Порошенко.