ВС РФ захватили эстонский робот, за который обещана награда в 2 млн рублей
Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов сообщил «Ведомостям», что в данный момент проверяется информация о том, что российские военнослужащие захватили в качестве трофея наземную безэкипажную платформу THeMIS производства эстонской компании MILREM ROBOTICS.
Ранее Пухов объявлял о награде за захват этой платформы в относительно неповрежденном виде в 1 млн руб. После того как эстонская спецслужба КАРО посвятила ЦАСТ значительную часть своего публичного отчета за 2023 г., Пухов объявил об удвоении награды до 2 млн руб. По словам директора ЦАСТ, в случае выполнения объявленных условий он намерен выплатить награду военнослужащим, непосредственно захватившим трофейную технику.
Роботизированная платформа THeMIS имеет массу более 1,5 т и может использоваться для доставки боеприпасов и других грузов на передовую, а также для эвакуации раненых. Она закупалась для испытаний армиями США, Франции и других союзников Эстонии по НАТО, эксплуатировалась контингентами стран ЕС в Мали. Для Украины эти платформы были закуплены при содействии бывшего президента Петра Порошенко.