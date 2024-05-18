Алжир и Словения запросили заседание СБ ООН по Рафаху
Алжир и Словения запросили заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в городе Рафах в секторе Газа, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Открытое заседание, как отмечается, запрошено на понедельник 20 мая.
17 мая стало известно, что страны G7 (за исключением США) в совместном письме выступили против операции Израиля в Рафахе, призвав еврейское государство соблюдать международное право в секторе Газа и способствовать решению гуманитарного кризиса в анклаве.
16 мая Лига арабских государств (ЛАГ) потребовала от Израиля покинуть Рафах для доставки гуманитарной помощи. Страны ЛАГ осудили контроль израильских вооруженных сил над Рафахом, что привело к прекращению работы контрольно-пропускного пункта.
14 мая израильские военные вторглись в восточные кварталы города Рафах в секторе Газа для проведения зачистки района от боевиков движения «Хамас». Армия также провела военную операцию в городе Джебалия на севере анклава, который находится под контролем Израиля с осени прошлого года.