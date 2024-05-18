Алжир и Словения запросили заседание СБ ООН по Рафаху

14 мая израильские военные вторглись в восточные кварталы города Рафах в секторе Газа для проведения зачистки района от боевиков движения «Хамас». Армия также провела военную операцию в городе Джебалия на севере анклава, который находится под контролем Израиля с осени прошлого года.