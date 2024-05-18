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Алжир и Словения запросили заседание СБ ООН по Рафаху

Ведомости

Алжир и Словения запросили заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в городе Рафах в секторе Газа, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Открытое заседание, как отмечается, запрошено на понедельник 20 мая.

17 мая стало известно, что страны G7 (за исключением США) в совместном письме выступили против операции Израиля в Рафахе, призвав еврейское государство соблюдать международное право в секторе Газа и способствовать решению гуманитарного кризиса в анклаве.

16 мая Лига арабских государств (ЛАГ) потребовала от Израиля покинуть Рафах для доставки гуманитарной помощи. Страны ЛАГ осудили контроль израильских вооруженных сил над Рафахом, что привело к прекращению работы контрольно-пропускного пункта.

14 мая израильские военные вторглись в восточные кварталы города Рафах в секторе Газа для проведения зачистки района от боевиков движения «Хамас». Армия также провела военную операцию в городе Джебалия на севере анклава, который находится под контролем Израиля с осени прошлого года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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