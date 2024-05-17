Страны G7 в письме Израилю выступили против операции в Рафахе

В письме указано, что Израиль, реализуя свое право на самозащиту, должен соблюдать международное право, в частности гуманитарное право. Страны высказались против полномасштабной операции в Рафахе и призвали Израиль не нарушать доставку гуманитарной помощи. Отмечается, что, по оценкам ООН, наступление ЦАХАЛ затронет примерно 1,4 млн человек.