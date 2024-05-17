Страны G7 в письме Израилю выступили против операции в Рафахе
Израиль должен соблюдать международное право в секторе Газа и способствовать решению гуманитарного кризиса в анклаве. Об этом заявили страны G7 в совместном письме, с которым ознакомилось агентство Reuters.
Письмо подписали все страны – участницы G7 кроме США: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. Кроме того, к этим странам присоединились Австралия, Южная Корея, Новая Зеландия, Нидерланды, Дания, Швеция и Финляндия.
В письме указано, что Израиль, реализуя свое право на самозащиту, должен соблюдать международное право, в частности гуманитарное право. Страны высказались против полномасштабной операции в Рафахе и призвали Израиль не нарушать доставку гуманитарной помощи. Отмечается, что, по оценкам ООН, наступление ЦАХАЛ затронет примерно 1,4 млн человек.
16 мая Лига арабских государств (ЛАГ) потребовала от Израиля покинуть Рафах для доставки гуманитарной помощи. Страны ЛАГ осудили контроль израильских вооруженных сил над Рафахом, что привело к прекращению работы контрольно-пропускного пункта.
14 мая израильские военные вторглись в восточные кварталы города Рафах в секторе Газа для проведения зачистки района от боевиков движения «Хамас». Армия также провела военную операцию в городе Джебалия на севере анклава, который находится под контролем Израиля с осени прошлого года.