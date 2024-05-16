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ЛАГ потребовала от Израиля покинуть Рафах для доставки гумпомощи

Ведомости

Страны, которые входят в Лигу арабских государств (ЛАГ), потребовали от Израиля покинуть Рафах для доставки гуманитарной помощи. Соответствующую декларацию цитирует египетская газета Youm7.

Страны ЛАГ осудили контроль израильских вооруженных сил над Рафахом, что привело к прекращению работы контрольно-пропускного пункта. Это препятствует поставкам гуманитарной помощи в анклав, отметили страны. В связи с этим ЛАГ требует, чтобы Израиль покинул Рафах для обеспечения безопасного гуманитарного доступа к территориям.

15 мая Евросоюз призвал Израиль немедленно прекратить военную операцию в Рафахе. По словам главы евродипломатии Жозепа Борелля, наступление в Рафахе еще больше нарушает распределение гуманитарной помощи и вызывает «большее внутреннее перемещение, подверженность голоду и человеческим страданиям».

16 мая военнослужащие США установили временный пирс в Газе для доставки гуманитарной помощи. Отмечается, что для установки пирса американские войска не вводились на территорию Газы. Командование отметило, что гуманитарная помощь начнет прибывать к пирсу в ближайшие дни.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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