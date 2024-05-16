ЛАГ потребовала от Израиля покинуть Рафах для доставки гумпомощи
Страны, которые входят в Лигу арабских государств (ЛАГ), потребовали от Израиля покинуть Рафах для доставки гуманитарной помощи. Соответствующую декларацию цитирует египетская газета Youm7.
Страны ЛАГ осудили контроль израильских вооруженных сил над Рафахом, что привело к прекращению работы контрольно-пропускного пункта. Это препятствует поставкам гуманитарной помощи в анклав, отметили страны. В связи с этим ЛАГ требует, чтобы Израиль покинул Рафах для обеспечения безопасного гуманитарного доступа к территориям.
15 мая Евросоюз призвал Израиль немедленно прекратить военную операцию в Рафахе. По словам главы евродипломатии Жозепа Борелля, наступление в Рафахе еще больше нарушает распределение гуманитарной помощи и вызывает «большее внутреннее перемещение, подверженность голоду и человеческим страданиям».
16 мая военнослужащие США установили временный пирс в Газе для доставки гуманитарной помощи. Отмечается, что для установки пирса американские войска не вводились на территорию Газы. Командование отметило, что гуманитарная помощь начнет прибывать к пирсу в ближайшие дни.