ЛАГ потребовала от Израиля покинуть Рафах для доставки гумпомощи

Страны ЛАГ осудили контроль израильских вооруженных сил над Рафахом, что привело к прекращению работы контрольно-пропускного пункта. Это препятствует поставкам гуманитарной помощи в анклав, отметили страны. В связи с этим ЛАГ требует, чтобы Израиль покинул Рафах для обеспечения безопасного гуманитарного доступа к территориям.