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Военнослужащие США установили временный пирс в Газе для доставки гумпомощи

Ведомости

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) установило временный пирс в Газе для доставки гуманитарной помощи. Об этом командование сообщило в соцсети Х.

«Сегодня примерно в 7:40 утра (совпадает с мск) персонал Центрального командования США, поддерживающий миссию по доставке дополнительной гуманитарной помощи палестинским гражданам, поставил на якорь временный пирс на пляже в секторе Газа», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для установки пирса американские войска не вводились на территорию Газы. Ожидается, что гуманитарная помощь начнет прибывать к пирсу в ближайшие дни.

8 мая США завершили строительство системы плавучих пирсов (JLOTS) у побережья сектора Газа. 10 мая Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила, что поставки гуманитарной помощи в Газу могут прекратиться через несколько дней, запасы продовольствия и топлива заканчиваются.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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