Военнослужащие США установили временный пирс в Газе для доставки гумпомощи
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) установило временный пирс в Газе для доставки гуманитарной помощи. Об этом командование сообщило в соцсети Х.
«Сегодня примерно в 7:40 утра (совпадает с мск) персонал Центрального командования США, поддерживающий миссию по доставке дополнительной гуманитарной помощи палестинским гражданам, поставил на якорь временный пирс на пляже в секторе Газа», – говорится в сообщении.
Отмечается, что для установки пирса американские войска не вводились на территорию Газы. Ожидается, что гуманитарная помощь начнет прибывать к пирсу в ближайшие дни.
8 мая США завершили строительство системы плавучих пирсов (JLOTS) у побережья сектора Газа. 10 мая Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила, что поставки гуманитарной помощи в Газу могут прекратиться через несколько дней, запасы продовольствия и топлива заканчиваются.