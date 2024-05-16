Военнослужащие США установили временный пирс в Газе для доставки гумпомощи

«Сегодня примерно в 7:40 утра (совпадает с мск) персонал Центрального командования США, поддерживающий миссию по доставке дополнительной гуманитарной помощи палестинским гражданам, поставил на якорь временный пирс на пляже в секторе Газа», – говорится в сообщении.