Израиль отверг резолюцию Генассамблеи ООН о принятии Палестины в организацию

Правительство отклонило решение Генассамблеи ООН по Палестине, а также заявило, что решение ООН не меняет статуса спорных территорий, не предоставляет никаких прав и не умаляет прав Израиля и его народа. Кроме того, отмечается, что решение Генассамблеи не станет основой для будущих переговоров и не поспособствует мирному урегулированию конфликта.