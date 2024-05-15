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Израиль отверг резолюцию Генассамблеи ООН о принятии Палестины в организацию

Ведомости

Израиль отвергает резолюцию Генассамблеи ООН с рекомендацией принять Палестину в качестве постоянного члена организации. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Правительство единогласно одобрило предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху отложить принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 10 мая 2024 г.», – сказано в сообщении.

Канцелярия приводит слова Нетаньяху. Он заявил, что никто не помешает Израилю реализовывать основное право на самозащиту – ни Генассамблея ООН, ни другие организации.

Правительство отклонило решение Генассамблеи ООН по Палестине, а также заявило, что решение ООН не меняет статуса спорных территорий, не предоставляет никаких прав и не умаляет прав Израиля и его народа. Кроме того, отмечается, что решение Генассамблеи не станет основой для будущих переговоров и не поспособствует мирному урегулированию конфликта.

10 мая Генассамблея ООН приняла резолюцию о соответствии Палестины критериям членства. Резолюция рекомендует Совету безопасности ООН принять Палестину в организацию. «За» проголосовали 143 государства, «против» – девять, 25 стран воздержались.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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