Израиль отверг резолюцию Генассамблеи ООН о принятии Палестины в организацию
Израиль отвергает резолюцию Генассамблеи ООН с рекомендацией принять Палестину в качестве постоянного члена организации. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Правительство единогласно одобрило предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху отложить принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 10 мая 2024 г.», – сказано в сообщении.
Канцелярия приводит слова Нетаньяху. Он заявил, что никто не помешает Израилю реализовывать основное право на самозащиту – ни Генассамблея ООН, ни другие организации.
Правительство отклонило решение Генассамблеи ООН по Палестине, а также заявило, что решение ООН не меняет статуса спорных территорий, не предоставляет никаких прав и не умаляет прав Израиля и его народа. Кроме того, отмечается, что решение Генассамблеи не станет основой для будущих переговоров и не поспособствует мирному урегулированию конфликта.
10 мая Генассамблея ООН приняла резолюцию о соответствии Палестины критериям членства. Резолюция рекомендует Совету безопасности ООН принять Палестину в организацию. «За» проголосовали 143 государства, «против» – девять, 25 стран воздержались.