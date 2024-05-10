Генассамблея ООН приняла резолюцию о соответствии Палестины критериям членства
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой признается право Палестины вступить во всемирную организацию. Это следует из прямого эфира заседания Генассамблеи.
Резолюция рекомендует Совету Безопасности ООН принять Палестину в организацию. «За» проголосовали 143 государства, «против» – девять, 25 стран воздержались.
В апреле США применили в Совбезе право вето и заблокировали проект алжирской резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена ООН. Тогда за принятие резолюции проголосовали 12 членов Совбеза, включая Россию и Китай, Швейцария и Великобритания воздержались.
Палестина осудила решение США использовать право вето. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что вето США было нечестным, аморальным и неоправданным. По его словам, американская политика в отношении Палестины, ее народа и его законных прав представляет собой вопиющую агрессию против международного права, поощряет продолжение истребительной войны Израиля против жителей сектора Газа и на Западном берегу, включая оккупированный Иерусалим, и еще больше подталкивает регион к краю пропасти.