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Генассамблея ООН приняла резолюцию о соответствии Палестины критериям членства

Ведомости

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой признается право Палестины вступить во всемирную организацию. Это следует из прямого эфира заседания Генассамблеи.

Резолюция рекомендует Совету Безопасности ООН принять Палестину в организацию. «За» проголосовали 143 государства, «против» – девять, 25 стран воздержались.

В апреле США применили в Совбезе право вето и заблокировали проект алжирской резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена ООН. Тогда за принятие резолюции проголосовали 12 членов Совбеза, включая Россию и Китай, Швейцария и Великобритания воздержались.

Палестина осудила решение США использовать право вето. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что вето США было нечестным, аморальным и неоправданным. По его словам, американская политика в отношении Палестины, ее народа и его законных прав представляет собой вопиющую агрессию против международного права, поощряет продолжение истребительной войны Израиля против жителей сектора Газа и на Западном берегу, включая оккупированный Иерусалим, и еще больше подталкивает регион к краю пропасти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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