Палестина осудила решение США наложить вето на ее принятие в ООН

Как передает канал, президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что вето США было нечестным, аморальным и неоправданным. По его словам, американская политика в отношении Палестины, ее народа и его законных прав представляет собой вопиющую агрессию против международного права, поощряет продолжение истребительной войны Израиля против жителей сектора Газа и на Западном берегу, включая оккупированный Иерусалим, и еще больше подталкивает регион к краю пропасти.