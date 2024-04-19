Палестина осудила решение США наложить вето на ее принятие в ООН
Палестина осудила решение США использовать свое право вето на Совете безопасности ООН, чтобы заблокировать проект резолюции о признании страны членом организации. Об этом сообщает арабский канал Al Jazeera Mubasher.
Как передает канал, президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что вето США было нечестным, аморальным и неоправданным. По его словам, американская политика в отношении Палестины, ее народа и его законных прав представляет собой вопиющую агрессию против международного права, поощряет продолжение истребительной войны Израиля против жителей сектора Газа и на Западном берегу, включая оккупированный Иерусалим, и еще больше подталкивает регион к краю пропасти.
«Оккупация продолжает свою политику агрессии и военных преступлений под эгидой и поддержкой Соединенных Штатов, которые всегда использовали свое право вето против прав нашего народа», – сказал Аббас.
Отмечается, что министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, напротив, поздравил Соединенные Штаты с наложением вето на «извращенное предложение» в Совете безопасности.
19 апреля США применили в Совете безопасности ООН право вето и заблокировали проект алжирской резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации. За принятие резолюции проголосовали 12 членов Совбеза, включая Россию и Китай, Швейцария и Великобритания воздержались. Против проекта резолюции выступили США.
Ранее в этот день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал СБ ООН поддержать принятие Палестины в состав организации в качестве полноправного члена.
17 апреля первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал о внесении в Совбез ООН проекта резолюции с рекомендацией о принятии Палестины в организацию в качестве полноправного члена.
8 апреля проводилось пленарное заседание Генассамблеи ООН, посвященное применению Россией и КНР 22 марта права вето в Совбезе по вопросу о приеме Палестины в члены организации. В ходе заседания Полянский призвал международное сообщество поддержать заявку Палестины на членство в организации.
Сейчас Палестина имеет статус постоянного наблюдателя в рамках ООН. Страна подала заявку на полноправное членство в организации еще в сентябре 2011 г., однако, как отмечал ранее Полянский, «дело «увязло» в юридических прениях в комитете СБ по приему новых членов».