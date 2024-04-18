Небензя призвал Совбез проголосовать за принятие Палестины в состав ООН
Совет Безопасности (СБ) ООН должен поддержать принятие Палестины в состав организации в качестве полноценного члена. Об этом заявил на заседании СБ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Минимум, что сейчас мы можем и обязаны по всем моральным императивам сделать здесь и сейчас, – это удовлетворить просьбу Палестины пополнить ряды членов ООН», – подчеркнул Небензя.
Постпред России добавил, что Палестина проделала долгий путь в этом направлении и с 2012 г. имеет при ООН статус государства-наблюдателя, не являющегося членом организации. Он призвал всех членов СБ ООН проголосовать в поддержку соответствующего проекта резолюции, предложенного Алжиром.
«Убеждены, что признание за Палестиной равного Израилю статуса будет способствовать долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта», – отметил Небензя.
17 апреля первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал о внесении в Совбез ООН проекта резолюции с рекомендацией о принятии Палестины в организацию в качестве полноправного члена.
8 апреля проводилось пленарное заседание Генассамблеи ООН, посвященное применению Россией и КНР 22 марта права вето в Совбезе по вопросу о приеме Палестины в члены организации. В ходе заседания Полянский призвал международное сообщество поддержать заявку Палестины на членство в организации.
В настоящее время Палестина имеет статус постоянного наблюдателя в рамках ООН. Страна подала заявку на полноправное членство в организации еще в сентябре 2011 г., однако, как отмечал ранее Полянский, «дело «увязло» в юридических прениях в комитете СБ по приему новых членов».
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За шесть месяцев число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 33 000 человек.