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Небензя призвал Совбез проголосовать за принятие Палестины в состав ООН

Ведомости

Совет Безопасности (СБ) ООН должен поддержать принятие Палестины в состав организации в качестве полноценного члена. Об этом заявил на заседании СБ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Минимум, что сейчас мы можем и обязаны по всем моральным императивам сделать здесь и сейчас, – это удовлетворить просьбу Палестины пополнить ряды членов ООН», – подчеркнул Небензя.

Постпред России добавил, что Палестина проделала долгий путь в этом направлении и с 2012 г. имеет при ООН статус государства-наблюдателя, не являющегося членом организации. Он призвал всех членов СБ ООН проголосовать в поддержку соответствующего проекта резолюции, предложенного Алжиром.

«Убеждены, что признание за Палестиной равного Израилю статуса будет способствовать долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта», – отметил Небензя.

17 апреля первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал о внесении в Совбез ООН проекта резолюции с рекомендацией о принятии Палестины в организацию в качестве полноправного члена.

8 апреля проводилось пленарное заседание Генассамблеи ООН, посвященное применению Россией и КНР 22 марта права вето в Совбезе по вопросу о приеме Палестины в члены организации. В ходе заседания Полянский призвал международное сообщество поддержать заявку Палестины на членство в организации.

В настоящее время Палестина имеет статус постоянного наблюдателя в рамках ООН. Страна подала заявку на полноправное членство в организации еще в сентябре 2011 г., однако, как отмечал ранее Полянский, «дело «увязло» в юридических прениях в комитете СБ по приему новых членов».

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За шесть месяцев число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 33 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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