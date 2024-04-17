В Совбез ООН внесен проект резолюции с рекомендацией принять Палестину
В Совет безопасности (СБ) ООН внесен проект резолюции с рекомендацией о принятии Палестины в организацию в качестве полноправного члена, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
«В СБ ООН внесен краткий проект резолюции, рекомендующий Генассамблее ООН принять Палестину в качестве полноправного члена. Голосование по нему запрошено на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) 18 апреля», – написал Полянский.
8 апреля проводилось пленарное заседание Генассамблеи ООН, посвященное применению Россией и КНР 22 марта права вето в Совбезе по вопросу о приеме Палестины в члены организации. В ходе заседания Полянский призвал международное сообщество поддержать заявку Палестины на членство в организации. «Судьба этой заявки станет мерилом гуманности и цивилизованности современного мира», – отмечал Полянский.
В настоящее время Палестина имеет статус постоянного наблюдателя в рамках ООН. Страна подала заявку на полноправное членство в организации еще в сентябре 2011 г., однако, как отмечал ранее Полянский, «дело «увязло» в юридических прениях в Комитете СБ по приему новых членов».
5 апреля Совет ООН по правам человека (СПЧ) потребовал от Израиля прекратить оккупацию палестинской территории и блокаду сектора Газа. Соответствующая резолюция была принята на 55-й сессии совета в Женеве. Требование было инициировано Палестиной, Пакистаном, Боливией и Кубой. За принятие резолюции проголосовали 28 стран, шесть выступили против документа, среди них США. 13 стран воздержались.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За шесть месяцев число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 33 000 человек.