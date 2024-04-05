В ООН потребовали от Израиля прекратить блокаду Газы

ООН призывает Израиль прекратить боевые действия на территории анклава с самого начала эскалации в октябре 2023 г. Тогда после атаки палестинской группировки «Хамас» на территорию Израиля погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в Газе погибли более 33 000 человек.