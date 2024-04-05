В ООН потребовали от Израиля прекратить блокаду Газы
Совет ООН по правам человека (СПЧ) потребовал от Израиля прекратить оккупацию палестинской территории и блокаду сектора Газа. Соответствующая резолюция была принята на 55-й сессии совета в Женеве.
Требование было инициировано Палестиной, Пакистаном, Боливией и Кубой. За принятие резолюции проголосовали 28 стран, шесть выступили против документа, среди них США. 13 стран воздержались.
Согласно резолюции, от Израиля требуется прекращение «оккупации палестинской территории, оккупированной с 1967 г., включая Восточный Иерусалим», и прекращение блокады сектора Газа. Совет также осудил действия, которые могут быть приравнены к «этнической чистке», и призвал к немедленному прекращению огня в анклаве и обеспечению гуманитарного доступа.
ООН призывает Израиль прекратить боевые действия на территории анклава с самого начала эскалации в октябре 2023 г. Тогда после атаки палестинской группировки «Хамас» на территорию Израиля погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в Газе погибли более 33 000 человек.
5 апреля президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что позиция Вашингтона по Газе будет зависеть от усилий по защите гражданского населения. После предупреждения Байдена Нетаньяху канцелярия премьер-министра объявила, что кабинет безопасности страны санкционировал действия по увеличению помощи и «предотвращению гуманитарного кризиса» в анклаве.