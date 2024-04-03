Еще трое россиян находятся в заложниках у «Хамаса»
Еще трое российских граждан находятся в заложниках у радикальной палестинской группировки «Хамас», рассказала посол Израиля в России Симона Гальперин, передает ТАСС.
Гальперин уточнила, что эти заложники не числятся в списках погибших.
27 февраля спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов рассказал, что президент России Владимир Путин лично контролирует вопрос с освобождением заложников палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа.
16 февраля Богданов сообщил, что в плену в Газе остаются трое россиян. Он добавил, что Россия продолжает взаимодействовать со всеми вовлеченными сторонами.
26 ноября 2023 г. группировка передала Красному Кресту заложника с российским гражданством. 29 ноября 2023 г. «Хамас» в ответ на усилия Путина освободила двух гражданок РФ и Израиля Ирину Татти и Елену Труфанову.
Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. В конце марта минздрав Газы сообщил об увеличении числа погибших до 32 782 после обострения палестино-израильского конфликта.