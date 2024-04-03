Еще трое россиян находятся в заложниках у «Хамаса»

Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. В конце марта минздрав Газы сообщил об увеличении числа погибших до 32 782 после обострения палестино-израильского конфликта.