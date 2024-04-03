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Еще трое россиян находятся в заложниках у «Хамаса»

Ведомости

Еще трое российских граждан находятся в заложниках у радикальной палестинской группировки «Хамас», рассказала посол Израиля в России Симона Гальперин, передает ТАСС.

Гальперин уточнила, что эти заложники не числятся в списках погибших.

27 февраля спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов рассказал, что президент России Владимир Путин лично контролирует вопрос с освобождением заложников палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа.

16 февраля Богданов сообщил, что в плену в Газе остаются трое россиян. Он добавил, что Россия продолжает взаимодействовать со всеми вовлеченными сторонами.

26 ноября 2023 г. группировка передала Красному Кресту заложника с российским гражданством. 29 ноября 2023 г. «Хамас» в ответ на усилия Путина освободила двух гражданок РФ и Израиля Ирину Татти и Елену Труфанову.

Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. В конце марта минздрав Газы сообщил об увеличении числа погибших до 32 782 после обострения палестино-израильского конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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