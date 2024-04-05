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Уже более 33 000 жителей сектора Газа погибли с начала эскалации

Ведомости

В секторе Газа погиб 33 091 человек с начала обострения палестино-израильского конфликта, следует из данных министерства здравоохранения региона.

По информации ведомства, за этот же период пострадали 75 750 человек. За минувшие сутки в секторе Газа погибли 54 человека, 82 пострадали. Тела многих жертв находятся под завалами, бригады скорой помощи не могут до них добраться.

5 апреля президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что позиция Вашингтона по Газе будет зависеть от усилий по защите гражданского населения.

Разговор Байдена и Нетаньяху состоялся после того, как 1 апреля семь сотрудников World Central Kitchen (WCK) погибли при обстреле в Газе. Среди убитых – граждане Австралии, Польши и Великобритании, люди с двойным гражданством США и Канады, а также местные палестинские служащие, которые помогали доставить продукты питания, сообщает The Times of Israel со ссылкой на благотворительную организацию.

Несколько часов спустя после предупреждения Байдена Нетаньяху канцелярия премьер-министра объявила, что кабинет безопасности страны санкционировал действия по увеличению помощи и «предотвращению гуманитарного кризиса» в анклаве.

В опубликованном Белым домом заявлении говорится, что Израиль решил открыть контрольно-пропускные пункты Ашдод и Эрез для доставки помощи в Газу, а также значительно увеличить поставки из Иордании. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон отметила, что США приветствуют эти шаги.

Также после гибели людей 1 апреля в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что проводят углубленное расследование на самом высоком уровне, чтобы понять обстоятельства инцидента. В ЦАХАЛ добавили, что прилагают большие усилия для обеспечения безопасной доставки гуманитарной помощи и тесно сотрудничают с ВЦК в ее усилиях по обеспечению жителей Газы продовольствием и гуманитарной помощью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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