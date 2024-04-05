Уже более 33 000 жителей сектора Газа погибли с начала эскалации
В секторе Газа погиб 33 091 человек с начала обострения палестино-израильского конфликта, следует из данных министерства здравоохранения региона.
По информации ведомства, за этот же период пострадали 75 750 человек. За минувшие сутки в секторе Газа погибли 54 человека, 82 пострадали. Тела многих жертв находятся под завалами, бригады скорой помощи не могут до них добраться.
5 апреля президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что позиция Вашингтона по Газе будет зависеть от усилий по защите гражданского населения.
Разговор Байдена и Нетаньяху состоялся после того, как 1 апреля семь сотрудников World Central Kitchen (WCK) погибли при обстреле в Газе. Среди убитых – граждане Австралии, Польши и Великобритании, люди с двойным гражданством США и Канады, а также местные палестинские служащие, которые помогали доставить продукты питания, сообщает The Times of Israel со ссылкой на благотворительную организацию.
Несколько часов спустя после предупреждения Байдена Нетаньяху канцелярия премьер-министра объявила, что кабинет безопасности страны санкционировал действия по увеличению помощи и «предотвращению гуманитарного кризиса» в анклаве.
В опубликованном Белым домом заявлении говорится, что Израиль решил открыть контрольно-пропускные пункты Ашдод и Эрез для доставки помощи в Газу, а также значительно увеличить поставки из Иордании. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон отметила, что США приветствуют эти шаги.
Также после гибели людей 1 апреля в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что проводят углубленное расследование на самом высоком уровне, чтобы понять обстоятельства инцидента. В ЦАХАЛ добавили, что прилагают большие усилия для обеспечения безопасной доставки гуманитарной помощи и тесно сотрудничают с ВЦК в ее усилиях по обеспечению жителей Газы продовольствием и гуманитарной помощью.