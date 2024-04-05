Байден предупредил Нетаньяху, что поддержка Израиля зависит от защиты населения

Разговор Байдена и Нетаньяху состоялся после того, как 1 апреля семь сотрудников Всемирной центральной кухни (ВЦК) погибли при обстреле в Газе. Среди убитых – граждане Австралии, Польши и Великобритании, люди с двойным гражданством США и Канады, а также местные палестинские служащие, которые помогали доставить продукты питания, сообщает The Times of Israel со ссылкой на благотворительную организацию.