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Байден предупредил Нетаньяху, что поддержка Израиля зависит от защиты населения

Ведомости

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что позиция страны по Газе будет зависеть от усилий по защите гражданского населения. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Как сказал президент сегодня во время телефонного разговора, политика США в отношении Газы будет определяться нашей оценкой немедленных действий Израиля, <…> включая шаги по защите невинных гражданских лиц и безопасности гуманитарных работников», – заявила представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

Разговор Байдена и Нетаньяху состоялся после того, как 1 апреля семь сотрудников Всемирной центральной кухни (ВЦК) погибли при обстреле в Газе. Среди убитых – граждане Австралии, Польши и Великобритании, люди с двойным гражданством США и Канады, а также местные палестинские служащие, которые помогали доставить продукты питания, сообщает The Times of Israel со ссылкой на благотворительную организацию.

Несколько часов спустя после предупреждения Байдена Нетаньяху канцелярия премьер-министра объявила, что кабинет безопасности страны санкционировал действия по увеличению помощи и «предотвращению гуманитарного кризиса» в анклаве.

В опубликованном Белым домом заявлении говорится, что Израиль решил открыть контрольно-пропускные пункты Ашдод и Эрез для доставки помощи в Газу, а также значительно увеличить поставки из Иордании. Уотсон отметила, что США приветствуют эти шаги.

Также после гибели людей 1 апреля в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что проводят углубленное расследование на самом высоком уровне, чтобы понять обстоятельства инцидента. В ЦАХАЛ добавили, что прилагают большие усилия для обеспечения безопасной доставки гуманитарной помощи и тесно сотрудничают с ВЦК в ее усилиях по обеспечению жителей Газы продовольствием и гуманитарной помощью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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