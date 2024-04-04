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Глава Пентагона возмутился ударом Израиля по гуманитарной колонне в Газе

Ведомости

Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с израильским коллегой Йоавом Галлантом выразил возмущение из-за авиаудара ЦАХАЛ по гуманитарной колонне международной организации World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

«Остин выразил свое возмущение ударом Израиля по колонне гуманитарной помощи World Central Kitchen, в результате которого погибли семь сотрудников гуманитарных организаций, включая гражданина США», – говорится в сообщении.

Глава Пентагона призвал Галланта провести быстрое и прозрачное расследование, опубликовать его выводы и привлечь виновных к ответственности. Остин добавил, что этот инцидент усилил обеспокоенность по поводу планируемой военной операции ЦАХАЛ в Рафахе. Он также призвал немедленно предпринять шаги для защиты сотрудников гуманитарных организаций и гражданского населения Палестины в Газе.

Израильская армия нанесла авиаудар по гуманитарной колонне WCK 2 апреля. Погибли семь человек, среди которых трое граждан Великобритании, граждане Польши, Австралии, Палестины, а также член миссии с двойным гражданством США и Канады. После этого WCK приостановила свою деятельность в Газе.

Премьер-министр Израиля назвал произошедшее трагическим и непреднамеренным инцидентом. Начальник генерального штаба израильской армии Херци Ха-Леви заявил, что удар был нанесен по ошибке. Израильские военные пообещали провести расследование «на самом высоком уровне».

В WCK рассказали, что члены организации передвигались по деконфликтной зоне на двух бронированных и одном небронированном автомобиле, на которых были логотипы WCK. Утверждается, что все действия гуманитарная миссия координировала с ЦАХАЛ. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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