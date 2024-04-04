Глава Пентагона возмутился ударом Израиля по гуманитарной колонне в Газе
Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с израильским коллегой Йоавом Галлантом выразил возмущение из-за авиаудара ЦАХАЛ по гуманитарной колонне международной организации World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
«Остин выразил свое возмущение ударом Израиля по колонне гуманитарной помощи World Central Kitchen, в результате которого погибли семь сотрудников гуманитарных организаций, включая гражданина США», – говорится в сообщении.
Глава Пентагона призвал Галланта провести быстрое и прозрачное расследование, опубликовать его выводы и привлечь виновных к ответственности. Остин добавил, что этот инцидент усилил обеспокоенность по поводу планируемой военной операции ЦАХАЛ в Рафахе. Он также призвал немедленно предпринять шаги для защиты сотрудников гуманитарных организаций и гражданского населения Палестины в Газе.
Израильская армия нанесла авиаудар по гуманитарной колонне WCK 2 апреля. Погибли семь человек, среди которых трое граждан Великобритании, граждане Польши, Австралии, Палестины, а также член миссии с двойным гражданством США и Канады. После этого WCK приостановила свою деятельность в Газе.
Премьер-министр Израиля назвал произошедшее трагическим и непреднамеренным инцидентом. Начальник генерального штаба израильской армии Херци Ха-Леви заявил, что удар был нанесен по ошибке. Израильские военные пообещали провести расследование «на самом высоком уровне».
В WCK рассказали, что члены организации передвигались по деконфликтной зоне на двух бронированных и одном небронированном автомобиле, на которых были логотипы WCK. Утверждается, что все действия гуманитарная миссия координировала с ЦАХАЛ.