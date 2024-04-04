Глава Пентагона возмутился ударом Израиля по гуманитарной колонне в Газе

Глава Пентагона призвал Галланта провести быстрое и прозрачное расследование, опубликовать его выводы и привлечь виновных к ответственности. Остин добавил, что этот инцидент усилил обеспокоенность по поводу планируемой военной операции ЦАХАЛ в Рафахе. Он также призвал немедленно предпринять шаги для защиты сотрудников гуманитарных организаций и гражданского населения Палестины в Газе.