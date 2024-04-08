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Россия призвала поддержать заявку Палестины на членство в ООН

Ведомости

Россия призывает международное сообщество поддержать заявку Палестины на членство в ООН. Об этом заявил первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

8 апреля пленарное заседание Генассамблеи посвящено применению Россией и КНР 22 марта права вето в Совете Безопасности ООН и вопросу о приеме Палестины в члены организации.

В своем Telegram-канале Полянский отмечал, что Палестина подала заявку на членство в ООН еще в сентябре 2011 г., и формально в организации возобновляют ее рассмотрение. Но, по словам первого заместителя постпреда России в ООН, «тогда дело «увязло» в юридических прениях в Комитете СБ по приему новых членов». Сейчас Палестина имеет статус постоянного наблюдателя в организации.

«… Россия полностью поддерживает инициативу палестинской стороны возобновить рассмотрение заявки на полноценное членство Палестины в ООН. Судьба этой заявки станет мерилом гуманности и цивилизованности современного мира», – сказал Полянский.

5 апреля Совет ООН по правам человека (СПЧ) потребовал от Израиля прекратить оккупацию палестинской территории и блокаду сектора Газа. Соответствующая резолюция была принята на 55-й сессии совета в Женеве. Требование было инициировано Палестиной, Пакистаном, Боливией и Кубой. За принятие резолюции проголосовали 28 стран, шесть выступили против документа, среди них США. 13 стран воздержались.

ООН призывает Израиль прекратить боевые действия на территории анклава с самого начала эскалации в октябре 2023 г. Тогда после атаки палестинской группировки «Хамас» на территорию Израиля погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в Газе погибли более 33 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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