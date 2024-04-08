Россия призвала поддержать заявку Палестины на членство в ООН
Россия призывает международное сообщество поддержать заявку Палестины на членство в ООН. Об этом заявил первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
8 апреля пленарное заседание Генассамблеи посвящено применению Россией и КНР 22 марта права вето в Совете Безопасности ООН и вопросу о приеме Палестины в члены организации.
В своем Telegram-канале Полянский отмечал, что Палестина подала заявку на членство в ООН еще в сентябре 2011 г., и формально в организации возобновляют ее рассмотрение. Но, по словам первого заместителя постпреда России в ООН, «тогда дело «увязло» в юридических прениях в Комитете СБ по приему новых членов». Сейчас Палестина имеет статус постоянного наблюдателя в организации.
«… Россия полностью поддерживает инициативу палестинской стороны возобновить рассмотрение заявки на полноценное членство Палестины в ООН. Судьба этой заявки станет мерилом гуманности и цивилизованности современного мира», – сказал Полянский.
5 апреля Совет ООН по правам человека (СПЧ) потребовал от Израиля прекратить оккупацию палестинской территории и блокаду сектора Газа. Соответствующая резолюция была принята на 55-й сессии совета в Женеве. Требование было инициировано Палестиной, Пакистаном, Боливией и Кубой. За принятие резолюции проголосовали 28 стран, шесть выступили против документа, среди них США. 13 стран воздержались.
ООН призывает Израиль прекратить боевые действия на территории анклава с самого начала эскалации в октябре 2023 г. Тогда после атаки палестинской группировки «Хамас» на территорию Израиля погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в Газе погибли более 33 000 человек.