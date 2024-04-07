«Хамас» потребовал обеспечить безопасность своих лидеров

По их информации, группировка также настаивает на том, чтобы «вопрос о выдворении его руководства за пределы Газы не обсуждался на переговорах». «Хамас» считает, что вывод израильских военных из анклава будет способствовать «большей вовлеченности его сторонников в процесс консультаций». Палестинская группировка потребовала длительного прекращения огня и беспрепятственного возвращения перемещенных лиц на север сектора Газа, в районы их прежнего проживания.