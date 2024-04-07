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«Хамас» потребовал обеспечить безопасность своих лидеров

Ведомости

Радикальная палестинская группировка «Хамас» на переговорах в Каире выдвинула требование, чтобы Израиль отказался от планов по преследованию и ликвидации лидеров движения в дальнейшем, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По их информации, группировка также настаивает на том, чтобы «вопрос о выдворении его руководства за пределы Газы не обсуждался на переговорах». «Хамас» считает, что вывод израильских военных из анклава будет способствовать «большей вовлеченности его сторонников в процесс консультаций». Палестинская группировка потребовала длительного прекращения огня и беспрепятственного возвращения перемещенных лиц на север сектора Газа, в районы их прежнего проживания.

5 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал военные действия в секторе Газа самым смертоносным из конфликтов для мирного населения и гуманитарных работников. Генсек ООН уточнил, что около 196 работников гуманитарных организаций, в том числе более 175 сотрудников ООН, погибли.

В этот же день совет ООН по правам человека (СПЧ) потребовал от Израиля прекратить оккупацию палестинской территории и блокаду сектора Газа. Требование было инициировано Палестиной, Пакистаном, Боливией и Кубой. За принятие резолюции проголосовали 28 стран, шесть выступили против документа, среди них США. 13 стран воздержались.

Согласно резолюции, от Израиля требуется прекращение «оккупации палестинской территории, оккупированной с 1967 г., включая Восточный Иерусалим», и прекращение блокады сектора Газа. Совет также осудил действия, которые могут быть приравнены к «этнической чистке», и призвал к немедленному прекращению огня в анклаве и обеспечению гуманитарного доступа.

Обострение конфликта между Израилем и «Хамасом» произошло 7 октября 2023 г. после атаки палестинской группировки на территорию Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в Газе погибли более 33 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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