«Хамас» потребовал обеспечить безопасность своих лидеров
Радикальная палестинская группировка «Хамас» на переговорах в Каире выдвинула требование, чтобы Израиль отказался от планов по преследованию и ликвидации лидеров движения в дальнейшем, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
По их информации, группировка также настаивает на том, чтобы «вопрос о выдворении его руководства за пределы Газы не обсуждался на переговорах». «Хамас» считает, что вывод израильских военных из анклава будет способствовать «большей вовлеченности его сторонников в процесс консультаций». Палестинская группировка потребовала длительного прекращения огня и беспрепятственного возвращения перемещенных лиц на север сектора Газа, в районы их прежнего проживания.
5 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал военные действия в секторе Газа самым смертоносным из конфликтов для мирного населения и гуманитарных работников. Генсек ООН уточнил, что около 196 работников гуманитарных организаций, в том числе более 175 сотрудников ООН, погибли.
В этот же день совет ООН по правам человека (СПЧ) потребовал от Израиля прекратить оккупацию палестинской территории и блокаду сектора Газа. Требование было инициировано Палестиной, Пакистаном, Боливией и Кубой. За принятие резолюции проголосовали 28 стран, шесть выступили против документа, среди них США. 13 стран воздержались.
Согласно резолюции, от Израиля требуется прекращение «оккупации палестинской территории, оккупированной с 1967 г., включая Восточный Иерусалим», и прекращение блокады сектора Газа. Совет также осудил действия, которые могут быть приравнены к «этнической чистке», и призвал к немедленному прекращению огня в анклаве и обеспечению гуманитарного доступа.
Обострение конфликта между Израилем и «Хамасом» произошло 7 октября 2023 г. после атаки палестинской группировки на территорию Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в Газе погибли более 33 000 человек.