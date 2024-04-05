Гутерриш назвал войну в Газе самым смертоносным из вооруженных конфликтов

Генсек ООН уточнил, что около 196 работников гуманитарных организаций, в том числе более 175 сотрудников ООН, погибли. По его словам, большинство из них работали в БАПОР, остальные – во Всемирной организации здравоохранения и Всемирной продовольственной программе, организации «Врачи без границ» и Красного Полумесяца. Несколько дней назад погибли работники World Central Kitchen, добавил Гутерриш.