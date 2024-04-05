Гутерриш назвал войну в Газе самым смертоносным из вооруженных конфликтов
Военные действия в секторе Газа – самый смертоносный из конфликтов для мирного населения и гуманитарных работников, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«По своей скорости, масштабам и бесчеловечной свирепости война в Газе является самым смертоносным из конфликтов», – подчеркнул Гутерриш.
Генсек ООН уточнил, что около 196 работников гуманитарных организаций, в том числе более 175 сотрудников ООН, погибли. По его словам, большинство из них работали в БАПОР, остальные – во Всемирной организации здравоохранения и Всемирной продовольственной программе, организации «Врачи без границ» и Красного Полумесяца. Несколько дней назад погибли работники World Central Kitchen, добавил Гутерриш.
«Власти Израиля признали ошибки и объявили о дисциплинарных мерах, но проблема заключается не в том, кто совершил ошибки, а в военной стратегии и процедурах, которые позволяют этим ошибкам множиться снова и снова», – отметил генсек ООН.
Гутерриш добавил, что эти ошибки необходимо расследовать. Их исправление, по его мнению, требует независимых расследований в сотрудничестве с израильскими властями. Всемирная организация хочет знать причину смерти каждого из 196 гуманитарных работников, погибших в анклава, заключил генсек ООН.
5 апреля президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что позиция Вашингтона по Газе будет зависеть от усилий по защите гражданского населения.
Разговор Байдена и Нетаньяху состоялся после того, как 1 апреля семь сотрудников World Central Kitchen (WCK) погибли при обстреле в Газе. Среди убитых – граждане Австралии, Польши и Великобритании, люди с двойным гражданством США и Канады, а также местные палестинские служащие, которые помогали доставить продукты питания, сообщает The Times of Israel со ссылкой на благотворительную организацию.
Несколько часов спустя после предупреждения Байдена Нетаньяху канцелярия премьер-министра объявила, что кабинет безопасности страны санкционировал действия по увеличению помощи и «предотвращению гуманитарного кризиса» в анклаве. В опубликованном Белым домом заявлении говорится, что Израиль решил открыть контрольно-пропускные пункты Ашдод и Эрез для доставки помощи в Газу, а также значительно увеличить поставки из Иордании.
Также после гибели людей 1 апреля в Армии обороны Израиля заявили, что проводят углубленное расследование на самом высоком уровне, чтобы понять обстоятельства инцидента.