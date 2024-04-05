/ Политика

Гутерриш назвал войну в Газе самым смертоносным из вооруженных конфликтов

Ведомости

Военные действия в секторе Газа – самый смертоносный из конфликтов для мирного населения и гуманитарных работников, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«По своей скорости, масштабам и бесчеловечной свирепости война в Газе является самым смертоносным из конфликтов», – подчеркнул Гутерриш.

Генсек ООН уточнил, что около 196 работников гуманитарных организаций, в том числе более 175 сотрудников ООН, погибли. По его словам, большинство из них работали в БАПОР, остальные – во Всемирной организации здравоохранения и Всемирной продовольственной программе, организации «Врачи без границ» и Красного Полумесяца. Несколько дней назад погибли работники World Central Kitchen, добавил Гутерриш.

«Власти Израиля признали ошибки и объявили о дисциплинарных мерах, но проблема заключается не в том, кто совершил ошибки, а в военной стратегии и процедурах, которые позволяют этим ошибкам множиться снова и снова», – отметил генсек ООН.

Гутерриш добавил, что эти ошибки необходимо расследовать. Их исправление, по его мнению, требует независимых расследований в сотрудничестве с израильскими властями. Всемирная организация хочет знать причину смерти каждого из 196 гуманитарных работников, погибших в анклава, заключил генсек ООН.

5 апреля президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что позиция Вашингтона по Газе будет зависеть от усилий по защите гражданского населения.

Разговор Байдена и Нетаньяху состоялся после того, как 1 апреля семь сотрудников World Central Kitchen (WCK) погибли при обстреле в Газе. Среди убитых – граждане Австралии, Польши и Великобритании, люди с двойным гражданством США и Канады, а также местные палестинские служащие, которые помогали доставить продукты питания, сообщает The Times of Israel со ссылкой на благотворительную организацию.

Несколько часов спустя после предупреждения Байдена Нетаньяху канцелярия премьер-министра объявила, что кабинет безопасности страны санкционировал действия по увеличению помощи и «предотвращению гуманитарного кризиса» в анклаве. В опубликованном Белым домом заявлении говорится, что Израиль решил открыть контрольно-пропускные пункты Ашдод и Эрез для доставки помощи в Газу, а также значительно увеличить поставки из Иордании.

Также после гибели людей 1 апреля в Армии обороны Израиля заявили, что проводят углубленное расследование на самом высоком уровне, чтобы понять обстоятельства инцидента.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных