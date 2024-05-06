Израиль и «Хамас» серьезно приблизились к временному перемирию

Израиль и «Хамас» серьезно приблизились к временному перемириюНо гарантий его достижения по-прежнему нет
Израиль и палестинская группировка «Хамас» достигли консенсуса по многим пунктам соглашения о перемирии на переговорах в Каире, передают арабоязычные телеканалы Cairo Today, Sky News Arabia, Al Jazeera и Al-Qahera News со ссылкой на высокопоставленных египетских чиновников, которые осведомлены о ходе дел. Как передает CNN, новый раунд переговоров стартовал 4 мая и может продлиться несколько дней. Диалог проходит при посредничестве Египта, Катара и США.
По данным CNN, переговорщики добились прогресса по техническим вопросам потенциальной сделки. По словам израильских источников, согласование всех пунктов договора может занять неделю. Эту информацию также подтвердил неназванный представитель США. От американцев в переговорах посредником выступает директор ЦРУ Билл Бернс, сообщили несколько человек, знакомых с ситуацией. При этом директор израильской разведывательной службы «Моссад» Дэвид Барни в настоящее время в переговорах не участвует, но он пообещал прилететь в египетскую столицу, «как только «Хамас» согласится с условиями соглашения».
Как сообщил Sky News Arabia египетский чиновник, проект документа между Израилем и «Хамас» – «наилучший вариант» за все время переговоров с начала войны в секторе Газа в октябре 2023 г., раскрывать его детали он не стал. При этом он опасается, что позиции сторон в любой момент могут «измениться на 180 градусов, а переговоры – вернуться на исходную позицию». В первую очередь такой риск есть из-за премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который может выйти из сделки по внутриполитическим причинам, «даже если будут соблюдены израильские требования», отмечает собеседник телеканала.
Как пишет The Times of Israel, потенциальный проект соглашения состоит из трех этапов, на каждом этапе стороны в обмен на 40-дневное перемирие проведут обмен пленными и телами погибших. На заключительной стадии предполагается полный вывод израильских военных из сектора Газа под гарантии США, сообщили палестинская газета Al-Quds, израильский Телеканал 12 и саудовское издание Asharq со ссылкой на собственные источники. Впрочем, впоследствии издание The National, ссылаясь на источники в Белом доме, написало, что США не предоставили «Хамас» гарантии относительно выполнения его требований.
При этом Reuters со ссылкой на свои источники 5 мая написало, что переговорщики все еще не могут согласовать ключевые пункты соглашения о прекращении огня. По словам палестинского чиновника, близкого к переговорам, «Хамас» готов прекратить боевые действия с Израилем в том случае, если Тель-Авив согласится вывести свои войска из сектора Газа. Израильская сторона настаивает же на освобождении порядка 130 заложников, удерживаемых палестинцами, а также на разоружении и расформировании «Хамас». Другой палестинский источник сообщил Reuters, что переговоры «сталкиваются с трудностями», поскольку Израиль не соглашается на заключение всеобъемлющего соглашения о прекращении огня.
Позже Нетаньяху в своем видеообращении заявил, что его правительство никогда не согласится на вывод израильских вооруженных сил из Газы, который означал бы «капитуляцию Израиля». Он пообещал вести боевые действия до тех пор, «пока цели не будут достигнуты». При этом премьер подчеркнул, что Тель-Авив готов взять паузу в войне ради освобождения заложников.
На этом фоне «Хамас» выпустил порядка 10 снарядов по позициям израильских военных на границе Газы и Израиля. В связи с этой атакой ЦАХАЛ объявил о временном закрытии КПП «Керем-Шалом», через который поступает гуманитарный груз в палестинский анклав, передает пресс-служба израильского оборонного ведомства.
Говорить о заключении всеобъемлющего соглашения о прекращении огня между Израилем и «Хамас» пока преждевременно, поскольку стороны придерживаются диаметрально противоположных позиций, считает программный координатор РСМД Иван Бочаров. С одной стороны, Нетаньяху скован в Израиле политическими обстоятельствами и он не согласится на создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. С другой стороны, продолжает эксперт, палестинские боевики вряд ли согласятся пересматривать свои требования по окончательному урегулированию конфликта.
Не согласится Израиль и на полный вывод своих военных из сектора Газа, на чем настаивают палестинцы, отмечает Бочаров. По его словам, с момента начала войны правительство Нетаньяху сталкивается с критикой со стороны оппозиции за то, что израильские силы безопасности многие годы были сконцентрированы на Западном берегу реки Иордан, проморгав исходящую из Газы опасность. «Кроме того, израильское военное и политическое руководство не выполнило декларированные цели по уничтожению «Хамас». Во время войны организация стала децентрализованной», – объяснил эксперт.
Тем не менее Бочаров не исключает, что на нынешнем этапе переговоров стороны смогут заключить соглашение о временном прекращении боевых действий в обмен на освобождение заключенных с обеих сторон.
Освобождение заложников не устранит кризис, существующий на протяжении семи месяцев войны, считает чрезвычайный и полномочный посол России, ведущий научный сотрудник ИДВ РАН Виктор Смирнов. По его словам, вопрос проведения военной операции израильскими военными в Рафахе на юге сектора, где нашли убежище свыше 1 млн палестинцев, еще не снят с политической повестки, а вопрос заложников лишь часть гуманитарной и политической проблемы, которая требует разрешения. «Сейчас крайне необходимо прекратить конфронтационную риторику и практику и перейти к реальным мерам политического урегулирования, ведущим к созданию государства Палестина. Но израильское общественное мнение не настроено решать этот вопрос таким образом. Ситуация в мире только усложняет проблему, поэтому никаких практических сдвигов в пользу рационального решения вопроса я не вижу», – заключает эксперт.