Израиль и «Хамас» серьезно приблизились к временному перемирию

Как сообщил Sky News Arabia египетский чиновник, проект документа между Израилем и «Хамас» – «наилучший вариант» за все время переговоров с начала войны в секторе Газа в октябре 2023 г., раскрывать его детали он не стал. При этом он опасается, что позиции сторон в любой момент могут «измениться на 180 градусов, а переговоры – вернуться на исходную позицию». В первую очередь такой риск есть из-за премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который может выйти из сделки по внутриполитическим причинам, «даже если будут соблюдены израильские требования», отмечает собеседник телеканала.