Израиль и «Хамас» серьезно приблизились к временному перемирию

Как пишет The Times of Israel, потенциальный проект соглашения состоит из трех этапов, на каждом этапе стороны в обмен на 40-дневное перемирие проведут обмен пленными и телами погибших. На заключительной стадии предполагается полный вывод израильских военных из сектора Газа под гарантии США, сообщили палестинская газета Al-Quds, израильский Телеканал 12 и саудовское издание Asharq со ссылкой на собственные источники. Впрочем, впоследствии издание The National, ссылаясь на источники в Белом доме, написало, что США не предоставили «Хамас» гарантии относительно выполнения его требований.