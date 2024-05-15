ЕС призвал Израиль немедленно прекратить военную операцию в Рафахе

14 мая израильские военные вторглись в восточные кварталы города Рафах в секторе Газа и проводят зачистку района от боевиков движения «Хамас». Армия также провела военную операцию в городе Джебалия на севере анклава, который находится под контролем Израиля с осени прошлого года. Всего израильские ВВС нанесли удар по более чем 100 объектам «Хамаса» на всей территории сектора Газа и уничтожили «десятки боевиков».