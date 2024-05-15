ЕС призвал Израиль немедленно прекратить военную операцию в Рафахе
Евросоюз призвал Израиль немедленно прекратить военную операцию в Рафахе. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, его цитирует Al Jazeera.
«Европейский союз призывает Израиль воздержаться от дальнейшего обострения и без того тяжелой гуманитарной ситуации в Газе и вновь открыть контрольно-пропускной пункт в Рафахе. Если Израиль продолжит свою военную операцию в Рафахе, это неизбежно создаст серьезную напряженность в отношениях ЕС с Израилем», – говорится в заявлении.
По словам Борреля, наступление в Рафахе «еще больше нарушает распределение гуманитарной помощи» и вызывает «большее внутреннее перемещение, подверженность голоду и человеческим страданиям».
В своем заявлении он также призвал все стороны активизировать свои усилия по достижению немедленного прекращения огня и безоговорочного освобождения всех пленных.
14 мая израильские военные вторглись в восточные кварталы города Рафах в секторе Газа и проводят зачистку района от боевиков движения «Хамас». Армия также провела военную операцию в городе Джебалия на севере анклава, который находится под контролем Израиля с осени прошлого года. Всего израильские ВВС нанесли удар по более чем 100 объектам «Хамаса» на всей территории сектора Газа и уничтожили «десятки боевиков».