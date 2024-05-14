Израиль расширяет зону боевых действий на юге Газы

В тот же день премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на Катарском экономическом форуме в Дохе заявил, что после начала израильской наземной операции в Рафахе переговоры между Израилем и движением «Хамас» зашли в тупик. С начала войны в секторе Газа в октябре 2023 г. Катар наряду с США и Египтом выступает в качестве посредника между конфликтующими сторонами. Аль Тани также добавил, что в Дохе продолжит функционировать политическое бюро «Хамас», для того «чтобы катарские власти могли взаимодействовать с руководством движения». Ранее власти Катара угрожали закрыть представительство палестинских боевиков в стране, если те не сядут за стол переговоров с израильтянами.