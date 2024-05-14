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Израиль расширяет зону боевых действий на юге Газы

С начала военной операции Рафах покинуло почти полмиллиона палестинцев
Нурлан Гасымов
Израильская армия продолжает военную операцию в Рафахе, теперь и в восточных кварталах города/ Israeli Army / AFP

Израильские военные 14 мая вторглись в восточные кварталы города Рафах в секторе Газа и в настоящее время проводят зачистку района от боевиков движения «Хамас», сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Уточняется, что армия также провела военную операцию в городе Джебалия на севере анклава, который находится под контролем Израиля с осени прошлого года.

Всего израильские ВВС нанесли удар по более чем 100 объектам «Хамаса» на всей территории сектора Газа и уничтожили «десятки боевиков», добавили в ведомстве.

В тот же день премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на Катарском экономическом форуме в Дохе заявил, что после начала израильской наземной операции в Рафахе переговоры между Израилем и движением «Хамас» зашли в тупик. С начала войны в секторе Газа в октябре 2023 г. Катар наряду с США и Египтом выступает в качестве посредника между конфликтующими сторонами. Аль Тани также добавил, что в Дохе продолжит функционировать политическое бюро «Хамас», для того «чтобы катарские власти могли взаимодействовать с руководством движения». Ранее власти Катара угрожали закрыть представительство палестинских боевиков в стране, если те не сядут за стол переговоров с израильтянами.

Вторжение израильской армии в восточные районы Рафаха произошло, несмотря на призывы США не проводить операцию в городе. В последний раз 12 мая госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом повторил, что Белый дом не поддерживает намерение еврейского государства начать широкое наступление на Рафах, где, по разным оценкам, нашлио убежище порядка 1,4 млн палестинцев. Госсекретарь также подчеркнул острую необходимость защиты гражданского населения и сотрудников гуманитарных организаций в Газе и призвал министра обеспечить доставку помощи в палестинский анклав.

В то же время Блинкен в эфире телеканала NBC заявил, что полноценная военная операция Израиля в этом городе не приведет к ликвидации «Хамаса». По данным израильских властей, в секторе Газа осталось шесть батальонов палестинских боевиков, из которых четыре – в Рафахе.

Как пишет NBC со ссылкой на двух неназванных чиновников в Белом доме, Израиль стянул к границам Рафаха «достаточно военных сил», чтобы ожидать от них возможности расширить зону операции в городе, но «неясно, принял ли Израиль окончательное решение относительно начала, сроков и масштабов вторжения».

Израильские военные начали ограниченную военную операцию в Рафахе после захвата одноименного пограничного перехода на границе между сектором Газа и Египтом 7 мая. За сутки до этого ЦАХАЛ призвала жителей восточных кварталов Рафаха эвакуироваться в безопасные районы к северу от города. Всего с начала операции, по данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), город покинуло порядка 450 000 палестинцев.

Израильские военные продолжат расширять зону боевых действий в Рафахе, полагает научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. По его мнению, продолжение войны позволяет властям перенести внутриполитическое напряжение на внешний контур и снизить давление со стороны оппозиции. «Масштаб и интенсивность боевых действий будут зависеть от силовых возможностей страны, развития международной динамики вокруг конфликта и сопротивления со стороны палестинцев. Сохраняется риск эскалации и на региональном уровне», – пояснил эксперт.

Со своей стороны, продолжает Сокольщик, США не заинтересованы в разрастании конфликта. Это чревато для Вашингтона имиджевыми потерями и потенциально может привести к втягиванию американцев в ненужную для них войну, особенно в контексте президентской кампании.

При этом эксперт отмечает, что в случае масштабного вторжения израильской армии в Рафах реакция Вашингтона будет сдержанно-негативной. «Теоретически они могут приостановить поставки каких-то вооружений, что уже происходит, остановить диалог по каким-то вопросам на дипломатическом уровне. Но эти меры вряд ли сдержат Израиль от дальнейших военных планов. США оказались в роли ведомых: диктуют израильтяне», – сказал эксперт.

Разрастание конфликта в случае масштабного вторжения израильской армии в Рафах на другие театры маловероятно, считает старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. По его словам, решимость Израиля начать операцию в городе, несмотря на протесты арабских государств, говорит об их слабости и нерешительности. «Теоретически они могли бы объявить нефтяное эмбарго против Израиля и его союзников, как это было во время войны в 1973 г., но сегодня они не заинтересованы терять доходы и рынки сбыта. Максимум, на что способны эти страны, – проводить антиизраильские пропагандистские кампании в СМИ», – отмечает Балмасов.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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