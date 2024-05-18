На Украине утвердили новые правила вручения повесток
18 мая на Украине вступил в силу закон, в соответствии с которым, если гражданин не находится по адресу регистрации и физически не получил отправленную по почте повестку, она будет считаться врученной, сообщает украинская «Судебно-юридическая газета».
Теперь днем вручения повестки будет считаться день проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности ее вручения. После этого через суд военкомат сможет ставить вопрос об ограничении лица в праве управления автомобилем. Поскольку новый закон обязывает всех мужчин на Украине обновить свои военно-учетные данные и указать актуальный адрес проживания, то военкомат сможет также обратиться в полицию для задержания и доставки проигнорировавшего это требование гражданина в военкомат.
11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. 16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Законопроект предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов.
Эксперты в разговоре с «Ведомостями» ранее говорили о непопулярности закона о мобилизации в украинском обществе. В то же время, отмечал заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин, это не помешает Киеву проводить облавы уклонистов и перебрасывать украинцев на линию фронта.
Военное положение и мобилизация на Украине были введены после начала боевых действий в феврале 2022 г. С тех пор они неоднократно продлевались. 6 февраля 2024 г. Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию в стране еще на 90 дней – до 13 мая 2024 г.