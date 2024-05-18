На Украине утвердили новые правила вручения повесток

Теперь днем вручения повестки будет считаться день проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности ее вручения. После этого через суд военкомат сможет ставить вопрос об ограничении лица в праве управления автомобилем. Поскольку новый закон обязывает всех мужчин на Украине обновить свои военно-учетные данные и указать актуальный адрес проживания, то военкомат сможет также обратиться в полицию для задержания и доставки проигнорировавшего это требование гражданина в военкомат.