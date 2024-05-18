Захарова: закрытие в ФРГ дела об утечке говорит о стремлении замять эту тему
Правящие круги Германии стремятся замять неудобную тему, именно поэтому в ФРГ решили завершить расследование по делу об утечке разговора офицеров бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Расследование против командующего военно-воздушными силами немецкого бундесвера генерал-лейтенанта Инго Герхарца по делу об утечке было прекращено в апреле. Дисциплинарное расследование в отношении него и ряда других немецких военных началось в начале марта, а поводом стала утечка разговора офицеров ФРГ о возможной передаче Taurus Украине и ударах по Крымскому мосту.
«Завершение расследования в отношении гражданина ФРГ Инго Герхартца для нас означает стремление германских правящих кругов поскорее замять неудобную для себя тему», – сказала Захарова «РИА Новости».
Офицеры бундесвера, как отметила она, «не только проговорились о планах усиления непосредственной вовлеченности» Германии в конфликт на Украине, но и сдали своих союзников из Великобритании, «подтвердив их ключевую роль в планировании и реализации» атак против России.
Сместить фокус внимания немецких граждан в сторону факта утечки не удалось, считают в МИДе. Поэтому политики в ФРГ решили использовать принцип «нет темы – нет проблемы», добавила Захарова.
Представитель немецкой прокуратуры в мае сообщил, что доследственная проверка была прекращена в связи с отсутствием «первоначальных подозрений, дающих право на начало расследования». Он не отметил, что никаких доказательств умышленных действий не было. Дальнейшее решение о наказании военного будет принимать минобороны Германии. В худшем случае действия Герхарца могут расценить как предательство или как минимум нарушение служебной тайны, писал портал Business Insider.
В интервью журналу Economist президент Украины Владимир Зеленский просил предоставить немецкие крылатые ракеты Taurus дальностью 300 миль. В конце апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз подтвердил, что Германия не будет передавать Украине Taurus.