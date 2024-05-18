Захарова: закрытие в ФРГ дела об утечке говорит о стремлении замять эту тему

Представитель немецкой прокуратуры в мае сообщил, что доследственная проверка была прекращена в связи с отсутствием «первоначальных подозрений, дающих право на начало расследования». Он не отметил, что никаких доказательств умышленных действий не было. Дальнейшее решение о наказании военного будет принимать минобороны Германии. В худшем случае действия Герхарца могут расценить как предательство или как минимум нарушение служебной тайны, писал портал Business Insider.