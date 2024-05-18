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Захарова: закрытие в ФРГ дела об утечке говорит о стремлении замять эту тему

Ведомости

Правящие круги Германии стремятся замять неудобную тему, именно поэтому в ФРГ решили завершить расследование по делу об утечке разговора офицеров бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Расследование против командующего военно-воздушными силами немецкого бундесвера генерал-лейтенанта Инго Герхарца по делу об утечке было прекращено в апреле. Дисциплинарное расследование в отношении него и ряда других немецких военных началось в начале марта, а поводом стала утечка разговора офицеров ФРГ о возможной передаче Taurus Украине и ударах по Крымскому мосту.

«Завершение расследования в отношении гражданина ФРГ Инго Герхартца для нас означает стремление германских правящих кругов поскорее замять неудобную для себя тему», – сказала Захарова «РИА Новости».

Офицеры бундесвера, как отметила она, «не только проговорились о планах усиления непосредственной вовлеченности» Германии в конфликт на Украине, но и сдали своих союзников из Великобритании, «подтвердив их ключевую роль в планировании и реализации» атак против России. 

Сместить фокус внимания немецких граждан в сторону факта утечки не удалось, считают в МИДе. Поэтому политики в ФРГ решили использовать принцип «нет темы – нет проблемы», добавила Захарова.

Представитель немецкой прокуратуры в мае сообщил, что доследственная проверка была прекращена в связи с отсутствием «первоначальных подозрений, дающих право на начало расследования». Он не отметил, что никаких доказательств умышленных действий не было. Дальнейшее решение о наказании военного будет принимать минобороны Германии. В худшем случае действия Герхарца могут расценить как предательство или как минимум нарушение служебной тайны, писал портал Business Insider.

В интервью журналу Economist президент Украины Владимир Зеленский просил предоставить немецкие крылатые ракеты Taurus дальностью 300 миль. В конце апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз подтвердил, что Германия не будет передавать Украине Taurus.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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