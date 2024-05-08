В Германии прекратили расследование против главы ВВС по делу об утечке

Дальнейшее решение о наказании военного будет принимать минобороны Германии. Издание пишет, что ведомству тяжело найти «золотую середину» в этом вопросе, поскольку слишком жесткое наказание, по мнению министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, сыграет на руку России. В то же время слишком мягкая реакция может вызвать недовольство в войсках, где военнослужащим назначают наказания и за меньшие проступки, отмечает Business Insider.