В Германии прекратили расследование против главы ВВС по делу об утечке
Расследование против командующего военно-воздушными силами немецкого бундесвера генерал-лейтенанта Инго Герхарца по делу об утечке было прекращено в апреле. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на представителя прокуратуры.
«Доследственная проверка была прекращена <...>, поскольку первоначальные подозрения, дающие право на начало расследования, отсутствовали. В частности, не было никаких доказательств умышленных действий со стороны рассматриваемого лица», – пояснил собеседник.
Дальнейшее решение о наказании военного будет принимать минобороны Германии. Издание пишет, что ведомству тяжело найти «золотую середину» в этом вопросе, поскольку слишком жесткое наказание, по мнению министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, сыграет на руку России. В то же время слишком мягкая реакция может вызвать недовольство в войсках, где военнослужащим назначают наказания и за меньшие проступки, отмечает Business Insider.
В худшем случае действия Герхарца могут расценить как предательство или, как минимум, нарушение служебной тайны, пишет портал. При таком сценарии военному грозит сокращение заработной платы, понижение в должности и даже увольнение.
Дисциплинарное расследование в отношении Герхарца и ряда других немецких военных началось в начале марта. Поводом стала утечка разговора офицеров ФРГ о возможной передаче Taurus Украине и ударах по Крымскому мосту. Запись разговора 1 марта опубликовала редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Позже Писториус заявил, что причиной утечки стало то, что не все участники соблюдали процедуру безопасного набора номера. По его словам, участник из Сингапура был подключен «фактически через открытое соединение».