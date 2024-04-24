Шольц подтвердил отказ передавать Украине ракеты Taurus
Германия не будет передавать Украине крылатые ракеты Taurus, решение по этому вопросу не изменилось, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком.
Шольца спросили об отказе ФРГ поставлять ракеты Киеву, в ответ канцлер подтвердил эту позицию, пишет Reuters. Он заявил, что ни одна другая страна не поставила Украине столько систем вооружения, сколько Германия, но по поводу Taurus его мнение не изменится.
«Возможно, я могу выразить надежду, что другие страны, у которых есть системы Patriot, еще раз посмотрят, смогут ли они выделить одну на фоне всех других проблем безопасности», – сказал канцлер Германии.
Шольц и Сунак договорились усилить сотрудничество в сфере обороны, пишет агентство. Лидеры двух стран заявили, что Европа должна объединиться, чтобы «поддерживать Украину в борьбе с Россией столько, сколько потребуется».
Канцлер ФРГ выступает против поставок Украине немецких крылатых ракет. На его позицию не повлияла утечка разговора офицеров ФРГ о возможной передаче Taurus Украине, заявили ранее газете Frankfurter Allgemeine Zeitung источники в правительстве страны. Свой отказ от поставок Шольц объясняет тем, что Украина может использовать Taurus для атаки по целям в глубоком российском тылу, кроме того, при их использовании должны быть задействованы немецкие специалисты и технологии. В марте бундестаг отверг проект резолюции о поставках Taurus Киеву.
В интервью журналу Economist президент Украины Владимир Зеленский ранее просил предоставить немецкие крылатые ракеты Taurus дальностью 300 миль. По оценке The Hill, они были бы «идеальным оружием» для уничтожения Крымского моста.