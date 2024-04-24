Шольц подтвердил отказ передавать Украине ракеты Taurus

Канцлер ФРГ выступает против поставок Украине немецких крылатых ракет. На его позицию не повлияла утечка разговора офицеров ФРГ о возможной передаче Taurus Украине, заявили ранее газете Frankfurter Allgemeine Zeitung источники в правительстве страны. Свой отказ от поставок Шольц объясняет тем, что Украина может использовать Taurus для атаки по целям в глубоком российском тылу, кроме того, при их использовании должны быть задействованы немецкие специалисты и технологии. В марте бундестаг отверг проект резолюции о поставках Taurus Киеву.